Piogge torrenziali in Costa d’Avorio | almeno 15 morti | centinaia gli evacuati GALLERY

Maltempo in Svizzera - violenta tempesta su Losanna : Piogge torrenziali e venti di 80 km/h mandano in tilt la città [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Previsioni Meteo shock per il Solstizio d’Estate 2018 : forte maltempo - Piogge torrenziali e 10 gradi sotto le medie sull’Italia la prossima settimana! : 1/15 ...

Tifone Ewiniar : frane e Piogge torrenziali - 5 morti in Cina : Cinque persone hanno perso la vita nella provincia cinese del Guandong a causa di frane provocate dal Tifone Ewiniar, il quarto a colpire la regione meridionale del Paese quest’anno. Le piogge intense nella contea di Xinxing hanno provocato la distruzione di numerose abitazioni, secondo quanto reso noto dalle autorità. L'articolo Tifone Ewiniar: frane e piogge torrenziali, 5 morti in Cina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Piogge torrenziali in Gran Bretagna : flagellata la costa ovest : Temporali, fulmini e scrosci d’acqua torrenziali tornano ad abbattersi su una parte della Gran Bretagna in queste ore, sullo sfondo di un scenario di temperature precocemente estive per gli standard del Paese. Il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta arancione, con rischi per la vita delle persone, per il Galles meridionale e le coste del sud-ovest dell’Inghilterra, mentre fenomeni meno ...

Maltempo - Piogge torrenziali in Piemonte : neve sulle Alpi - allagamenti a valle : Nubifragi nel Pinerolese, i provincia di Torino, neve ai 2.000 metri del Colle del Sestriere, ma anche a quote piu’ basse, temperature sotto i 15 gradi in pieno giorno in pianura. Sono gli effetti del Maltempo che oggi ha colpito molte aree del Piemonte, con forti temporali, grandine e raffiche di vento. Un forte temporale con 60 millimetri di pioggia caduti in un’ora ha provocato lo straripamento di alcuni corsi d’acqua minori ...

Piogge torrenziali - crolla diga in Kenya : sale a 44 il numero dei morti : Si è aggravato il bilancio delle persone morte per il crollo di una diga in Kenya: le vittime sono 44 (tra questi 20 bambini) e proseguono le ricerche di sopravvissuti. I dispersi dovrebbero essere ancora 40. L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì presso la diga di Salai, vicino a Nakuru, a circa 160 km nord dalla capitale. La diga veniva utilizzata per irrigare le fattorie ed era circondata da abitazioni di lavoratori ...

Piogge torrenziali in Kenya : salgono a 27 i morti per il crollo della diga - “ci sono molti dispersi” : Si è aggravato il numero di vittime causate dal crollo della diga Patel Dam, verificatosi ieri sera in Kenya nella contea di Nakuru, a causa delle forti Piogge: i morti sono 27. “E’ un disastro, ci sono molti dispersi“, ha dichiarato il responsabile della polizia locale. Numerose le persone travolte dal fango, una quarantina quelle trasportate in ospedale. In centinaia sono stati costretti ad abbandonare le case travolte ...

Piogge torrenziali e fulmini : 10 morti del sud dell’India : Forti e insistenti Piogge in India: l’ondata di maltempo che ha investito l’Andhra Pradesh e il Telangana ha provocato 10 vittime. Sei persone sarebbero morte perché colpite da fulmini. Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti, crolli di alberi e di pali dell’energia elettrica. L'articolo Piogge torrenziali e fulmini: 10 morti del sud dell’India sembra essere il primo su Meteo Web.

Tempesta di sabbia e Piogge torrenziali in India : 150 morti - prosegue l’allerta nel Paese [GALLERY] : 1/25 ...

Piogge torrenziali in Africa orientale : 700mila sfollati in Somalia e Kenya : Piogge torrenziali si stanno abbattendo su tutta l’Africa orientale: i Paesi più colpiti sono il Kenya e la Somalia. Nel primo caso, nelle ultime quattro settimane alluvioni, frane e smottamenti hanno causato la morte di almeno un centinaio di persone e costretto altre 200mila ad abbandonare le proprie case. In Somalia la situazione è ancora più grave: si stima mezzo milione di sfollati. Etiopia e Gibuti hanno inviato truppe per supportare ...

Piogge torrenziali in Somalia : danni per oltre 420mila persone : oltre 427.000 persone hanno subito danni a causa delle Piogge torrenziali che hanno investito la Somalia: le Nazioni Unite hanno reso noto che circa 175.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa dell’esondazione di fiumi. Nel mese di aprile le precipitazioni sono cadute in quantità superiore alla media in ampie zone del Paese. Non sono al momento previsti miglioramenti delle condizioni meteo. L'articolo Piogge ...