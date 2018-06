Pilota protagonista di uno spaventoso incidente | il papà entra in pista e lo salva dalle

sportfair

: Kane protagonista del sequel di Drive, che inizia dal grave incidente del pilota - colpito997 : Kane protagonista del sequel di Drive, che inizia dal grave incidente del pilota - kz_rshass : RT @ItalianAirForce: Il cavallino di Baracca, emblema che rappresenta l’eroico pilota tuttora protagonista dei Reparti dell’#AeronauticaMil… - webnauta5_9 : RT @ItalianAirForce: Il cavallino di Baracca, emblema che rappresenta l’eroico pilota tuttora protagonista dei Reparti dell’#AeronauticaMil… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) L’incredibiletaggio delMike Jones è avvenuto alla South Boston Speedway Nel corso della gara South Boston Speedway, ilMike Jones è statodi un terribiledurante il quale la sua vettura ha preso fuoco dopo aver effettuato numerosi testacoda. Le telecamere ad un certo punto inquadrano un uomo correre al centro dellaincurante del pericolo per poi lanciarsi tra le fiamme che avvolgevano la vettura per estrarre ildall’abitacolo. Solo in un secondo momento si è scoperto che l’impavido soccorritore era il padre di Jones che vedendo il figlio in pericolo non ha esitato un secondo per correre argli la vita. Grazie al suo intervento, Mike Jones è uscito illeso da una delle più brutte esperienze della sua vita. L'articolodi uno: iline lofiamme VIDEO sembra ...