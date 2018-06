Piero Barone de Il Volo affronta la maturità | il cantante torna sui banchi di scuola

optimaitalia

(Di mercoledì 20 giugno 2018)de Ilalle prese con gli esami di. Ildel trio pop lirico de Ilto suidiper ottenere il diploma di.A dare la notizia è il quotidiano La Sicilia che specifica che il"siederà tra idell'istituto tecnico commerciale "Federico II" di Naro per la prova d'italiano" questa mattina. La prova didovrebbe ormai essere quasi conclusa per oggi, l'obiettivo è però quello di dimostrare la sua preparazione in ognuna delle singole prove scritte e poi nella prova orale: il colloquio finale.de Ilha ormai 25 anni ma ha deciso dire a studiare per finire gli studi superiori intrapresi dopo la licenza media. A causa delle esperienze in giro per il mondo e della tournée mondiale che lo ha visto protagonista con Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble,è stato ...