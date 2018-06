Piazza Affari | scatto rialzista per Banco BPM

Piazza Affari : in forte denaro doBank : Protagonista il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,67%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid ...

Piazza Affari : accelera Bio On : Ottima performance per Bio On , che scambia in rialzo del 2,23%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Bio On mantiene forza relativa positiva in ...

Piazza Affari : in acquisto El.En : Grande giornata per El.En , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,69%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 84% : Roma, 20 giu. , askanews, Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna in avvio lo 0,84% mentre l'All Share sale dello 0,81%.

Borse europee in calo. Piazza Affari limita le perdite : In Italia, occhi puntati sul primo compito del Governo Lega M5S, dove la discussione sul DEF , Documento di Economia e Finanza, è entrata nel vivo. Scambi in ribasso per l'Euro / Dollaro USA che ...

Crolla a Piazza Affari STMicroelectronics : Pressione sull' azienda italo-francese di semiconduttori , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,98%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Listini UE spaventati da dazi USA. Effetto cedole a Piazza Affari : Teleborsa, - Finale all'insegna delle vendite per i Listini azionari del Vecchio Continente con la cautela che domina tra gli investitori per i timori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ,...

Borse europee in rosso. Piazza Affari sconta anche l'effetto dividendi : Teleborsa, - Nessun segnale di miglioramento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano in rosso e sui minimi a metà seduta. A zavorrare i mercati ancora una volta i ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Reply : Effervescente Reply , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Effetto cedola su alcune blue-chip di Piazza Affari : Teleborsa, - Effetto cedola su alcune blue-chip milanesi, che avviano la sessione in forte calo. Le vendite si concentrano soprattutto su Snam, maglia nera del FTSE Mib con una discesa del 4,11%. La ...

