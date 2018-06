Pescara | tre giorni a tutta Mediterranea

Trento - "Affitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia" : respinta una studentessa di Pescara : Era in cerca di un appartamento, il proprietario non le ha dato spiegazioni: "Niente di personale, ma preferisco così". La ragazza: "Per m'è c'è un'unica ragione: si chiama razzismo"

"Mi dispiace - affittiamo solo ai settentrionali". La disavventura di una studentessa di Pescara in cerca di una stanza a Trento : "affittiamo solo ai settentrionali". È questa la risposta che si è sentita dare una studentessa di Pescara, in cerca di un appartamento a Trento per poter frequentare l'università e riportato dall'agenzia di stampa Agi.Alla ricerca di un appartamento per trasferirsi nel capoluogo trentino dove a settembre inizierà il terzo anno di Giurisprudenza, una ragazza pescarese ha chiesto la possibilità di occupare una ...

Infopoint turistici a Pescara - attivi due punti e potrebbe arrivarne una terza : ... che oltre a dare informazioni turistiche saranno spazi dedicati alla promozione della città, dove si troveranno i gadget del city branding, oltre a tutte le notizie su spettacoli ed eventi in corso ...

Finale playoff - a disposizione dei tifosi del Cosenza un treno per Pescara : Finalmente una buona notizia per tutti i tifosi che hanno avuto difficoltà nel trovare un bus. Comune, Regione e Provincia sono riusciti a stringere un accordo con Trenitalia. A disposizione dei ...

Pescara : GRANDE ATTESA PER ''L'IRONMAN 70.3 ITALY 2018'' - OLTRE 1.500 GLI ATLETI IN CITTA' : ... è già stato inaugurato il villaggio Ironman, che parte da corso Umberto I fino alla Nave di Cascella, attraversando dunque tutto il centro di PESCARA, con musica, spettacoli e vari stand, in cui ...

Pescara : torna l'Ironman - domenica chiude anche l'Asse attrezzato : Tuttavia la famosa manifestazione, assicurano gli organizzatori, non perderà il suo fascino di evento sportivo seguito in tutto il mondo, in grado di richiamare ogni anno a Pescara migliaia di ...

Pescara - bambini intossicati a scuola : tre persone indagate

Pescara - bambini intossicati a scuola : tre persone indagate : Tre persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pescara sulla vicenda dei circa 180 bambini, iscritti in numerose scuole della città, ...

Pescara - oltre 180 intossicati a scuola. Individuato il batterio responsabile : Da venerdì il numero dei casi di infezione intestinale a Pescara continua a crescere. Sotto accusa il servizio mensa per le scuole. Le analisi hanno escluso la salmonella

Pescara - Intossicati oltre 70 bimbi - chiuse le mense scolastiche : O ltre settanta bambini - provenienti da sette scuole diverse - e sei insegnanti si sono rivolti al Pronto Soccorso di Pescara, nell'arco degli ultimi due giorni, con sintomi di intossicazione ...

“Abusò di un ragazzino di 15 anni” - chiesti tre anni di carcere per ex parroco di Pescara : Don Vito Cantò, ex parroco della chiesa di San Camillo De Lellis di Villa Raspa di Spoltore (Pescara), avrebbe abusato di un minore tra l'estate del 2011 e quella del 2012. La presunta vittima degli abusi all'epoca dei fatti aveva quindici anni. L'accusa ha chiesto per il religioso tre anni di reclusione.Continua a leggere

Evento finale a Pescara del Progetto ARTREEFS -Innovative tools for coastaltourism : ... DMC, professionisti del settore turistico , sport acquatici e settori marittimi, di pianificazione e gestione delle coste, di ingegneria, di conservazione marina, di pesca e acquacoltura, di scienza ...

DIRETTA / Venezia Pescara (risultato live 0-0) streaming video e tv : espulso Inzaghi! : DIRETTA Venezia Pescara info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live al Penzo nella 42^ giornata di Serie B (oggi 18 maggio)(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:50:00 GMT)