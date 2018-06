Pesaro 54 | tra Marc' O e tavole rotonde

Come partecipare tra il pubblico alle audizioni di X Factor 12 a Pesaro e Torino con Cattelan e i giudici : Vuoi partecipare Come pubblico alle audizioni di X Factor 12 in programma a giugno a Pesaro e a Torino? Continua a leggere per scoprire Come fare. Le audizioni di X Factor 12 a Pesaro si terranno il 9, il 10 e l'11 giugno 2018 presso l’Adriatic Arena in via Yuri Gagarin; le audizioni di X Factor 12 a Torino sono invece in programma per il 18, il 19 e il 20 giugno 2018 presso il Pala Alpitour in corso Sebastopoli. Per partecipare Come pubblico ...