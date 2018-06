Perdono l’aereo e corrono in pista per raggiungerlo | multati

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Si sono introdotti nelladi decollo dell’aeroporto Marco Polo di Venezia per raggiungere un aereo della compagnia EasyJet in partenza per Napoli: l’episodio si è verificato lunedì, e protagonista è stata una coppia di italiani, che ha forzato la porta del Gate 7, facendo scattare l’allarme, che ha determinato l’intervento immediato del personale del dispositivo di sicurezza aeroportuale e del gestore aeroportuale “Save”. I due viaggiavano insieme ai due figli minori: tutti avevano superato i controlli di sicurezza ed erano in possesso di un regolare biglietto aereo, ma erano in notevole ritardo e così hanno cercato una scorciatoia per raggiungere il velivolo in partenza. Il gesto è costato 2074 euro di multa per ogni maggiorenne, secondo la sanzione prevista dal codice della navigazione. L'articolol’aereo einper ...