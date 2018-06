Perché la direttiva europea sulle rinnovabili ha fatto litigare Di Maio e Calenda

F1 - arriva la Direttiva Tecnica della FIA : ecco Perché gli specchietti della Ferrari sono irregolari : La FIA ha inviato a tutti i team di Formula 1 una Direttiva Tecnica per regolamentare il montaggio degli specchietti sull’halo Era stata annunciata nei giorni scorsi, adesso è stata inviata anche ai team. La FIA ha inviato alle scuderie di Formula 1 la nuova Direttiva Tecnica che chiarisce la posizione della Federazione sugli specchietti ancorati all’Halo, nata dopo quanto vista sulla Ferrari a Barcellona. Charlie Whiting e i suoi uomini ...

Direttiva Gdpr - Perché la privacy in rete resterà un’utopia : La normativa europea in arriva cambia lo scenario, ma non è detto che migliori davvero la tutela della nostra privacy in rete, complice il fatto che le norme, vecchie e nuove, ci chiedono autorizzazioni che molto spesso diamo senza prestare molta attenzione. Difficile, molto difficile passare inosservati in rete. ...

