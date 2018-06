Per l’esercito israeliano la penna e la telecamera sono dei nemici

I talebani hanno accettato di rispettare un cessate il fuoco con l’esercito afghano Per la prima volta dal 2001 : Il gruppo terroristico islamista dei talebani hanno acconsentito al cessate il fuoco di tre giorni chiesto dalle forze armate afghane in occasione di Eid al Fitr, l’importante festa musulmana con cui termina il Ramadan, per la prima volta dal 2001. La The post I talebani hanno accettato di rispettare un cessate il fuoco con l’esercito afghano per la prima volta dal 2001 appeared first on Il Post.

Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle Persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste : Il ministro della Sanità della Striscia di Gaza ha rimosso una bambina di otto mesi dall’elenco delle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste di queste settimane. I genitori l’avevano portata in ospedale il 14 maggio sostenendo che avesse respirato del The post Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste ...

L’esercito americano ha creato una Corea del Nord virtuale Per simulazioni militari altamente realistiche : Un sistema di addestramento “unico e interconnesso” che consentirà ai soldati di esercitarsi per eventuali missioni sul campo in una realtà virtuale iperrealistica. Si chiama Synthetic Training Environment (Ste) e sostituirà l’Integrated Training Enviroment (Ite) attualmente utilizzato dalL’esercito degli Stati Uniti per le simulazioni di missioni sul campo: basterà tracciare su una mappa il contorno dell’area d’interesse, per esempio la ...

Visita del Comandante Per la Formazione alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito : Viterbo. Il 19 aprile 2018 il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Fungo, Comandante per la Formazione e Scuola di Applicazione

Alaa - ciclista professionista - Perde una gamba : “Colpito dall’esercito israeliano - il mio sogno è finito” : Alaa, un ciclista di 21 anni, aveva un sogno: sventolare la bandiera palestinese ai Giochi asiatici di Giacarta. La sua speranza, però, si è infranta il 30 marzo quando un proiettile sparato da un cecchino israeliano l’ha colpito durante le manifestazioni a Gaza. I medici, dopo il rifiuto di Israele di permettere l'evacuazione del giovane atleta dalla Striscia, hanno dovuto amputargli la gamba destra.Continua a leggere

Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” Per la reazione dell’esercito israeliano alle manifestazioni dei palestinesi a Gaza : Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” a causa degli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano nei territori di Gaza. L’attrice e produttrice israelo-americana, nata a Gerusalemme e naturalizzata cittadina statunitense, non ritirerà a giugno il Premio Genesis perché, come ha spiegato un rappresentante della donna al comitato del premio, i “recenti avvenimenti in Israele sono stati estremamente dolorosi per ...

Germania - 431 indagini nell’esercito Per nazismo e xenofobia : tra svastiche - “Heil Hitler” e “spariamo ai neri” : L’urlo “Heil Hitler“, le svastiche incise, l’esortazione ad andare i Mali “a sparare alla testa dei neri“. L’esercito tedesco ha un problema di nazismo e xenofobia. Secondo un nuovo rapporto del servizio di controspionaggio militare interno, nella Bundeswehr i casi di sospetto estremismo di destra sono in un aumento. Sono infatti in corso inchieste che riguardano 431 soldati tedeschi: 23 casi sono stati ...