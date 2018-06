: #Pedopornografia,4 arresti e 18 indagati - CyberNewsH24 : #Pedopornografia,4 arresti e 18 indagati - Sicinform : Milano, pedopornografia: 4 arresti e 18 indagati - TelevideoRai101 : Pedopornografia,4 arresti e 18 indagati -

Il compartimento Polizia postale e delle comunicazioni per la Lombardia ha arrestato 4 persone trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Altre 18 persone sono indagate a piede libero. L'operazione è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Milano.Eseguite perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche.(Di mercoledì 20 giugno 2018)