Paura sul volo Napoli-Cagliari | aereo colpito da un fulmine | atterraggio a Palermo

Renzi : “Salvini gioca sulla Paura. Vuole bloccare le ong - che portano solo il 10% dei migranti” : In diretta Facebook Renzi smentisce Salvini: "Occorre fare chiarezza quando Salvini dice che bloccherà le ong, numeri alla mano, bisogna dire che rappresentano il 10% esagerando degli arrivi nel nostro Paese. La stragrande maggioranza degli approdi è fatta dalla Guardia costiera e dalla Marina militare".Continua a leggere

Russia 2018 : Paura sull’aereo della nazionale saudita - in fiamme uno dei motori : MONDIALI 2018- Ci sono stati momenti di paura a bordo dell’aereo sul quale viaggiava la nazionale saudita impegnata ai mondiali di calcio in Russia. “Un guasto tecnico” ha provocato un incendio a uno dei motori dell’Airbus A319-100, come ha spiegato su Twitter la Federcalcio saudita, che ha rassicurato sulle condizioni di salute di tutti i giocatori. Il pilota, malgrado il motore in fiamme, è riuscito a far atterrare ...

Mondiali - Paura in Svezia : sparatoria durante i festeggiamenti per la vittoria sulla Corea del Sud [DETTAGLI] : Mondiali 2018- Un uomo armato ha aperto il fuoco – con un’arma semiautomatica secondo i testimoni – in pieno centro a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Lo riportano i media locali. La polizia ha isolato la zona, al momento non si hanno altri dettagli. I testimoni riferiscono di aver udito almeno 15-20 colpi in rapida sequenza. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è ...

Russia 2018 - Paura per la nazionale dell'Arabia Saudita : fiamme sull'ala dell'aereo : Attimi di panico sul volo dell 'Arabia Saudita , aereo con il quale la nazionale si stava dirigendo verso Rostov, sede del prossimo incontro contro l'Uruguay. Ad andare in fiamme è stato un motore, ma ...

MotoGp Montmelò - la classifica - Jorge Lorenzo adesso fa Paura : massimo risultato per Valentino Rossi : MotoGp Montmelò – Si è concluso il gran premio di Montmelò, gara che ha regalato importanti indicazioni per il proseguo del campionato. In particolar modo ancora dominio di Jorge Lorenzo che finalmente è diventato sempre più competitivo, adesso la Ducati fa veramente paura, delusione invece per Dovizioso, caduto nella prima parte della gara. Al secondo posto Marc Marquez che continua a guidare la classifica piloti, terzo Valentino ...

Paura tra la gente sul lungomare di Pozzuoli - cade balaustra da un palazzo : uomo ferito alla testa : Paura e spavento ieri sera al Corso Umberto sul lungomare di via Napoli. Intorno alle ore 21,15 da un fabbricato è caduta in maniera accidentale, come accertato dai carabinieri, una balaustra in ferro ...

Paura sulle montagne russe - deragliano carrozze : in due cadono da dieci metri d’altezza : Sono sei le persone finite in ospedale a seguito del deragliamento delle carrozze delle montagne russe 'Sand Blaster' del Daytona Beach Boardwalk nello stato della Florida, in Usa. Due di loro sono in condizioni critiche dopo essere state sbalzate nel vuoto ed essere cadute da circa dieci metri di altezza.Continua a leggere

Tir frena di colpo e si mette di traverso - tanta Paura sulla 275 e traffico in tilt - : Sarebbe potuta diventare una tragedia, un vero e proprio dramma , fortunatamente il tutto si è risolto con un grande, grandissimo spavento, il traffico congestionato per alcune ore e nulla più. ...

I numeri sulle aggressioni a medici negli ospedali mettono Paura. Un rapporto : Spinte, botte, schiaffi, insulti e minacce verbali un giorno sì e l'altro pure: ormai negli ospedali italiani, nei pronto soccorso, negli ambulatori si registra un'escalation di aggressioni contro i ...

I numeri sulle aggressioni a medici negli ospedali mettono Paura. Un rapporto : Spinte, botte, schiaffi, insulti e minacce verbali un giorno sì e l'altro pure: ormai negli ospedali italiani, nei pronto soccorso, negli ambulatori si registra un'escalation di aggressioni contro i camici bianchi. Un vero e proprio bollettino di guerra con oltre due medici su tre che denunciano di aver subito aggressioni fisiche o verbali. A scattare la fotografia sul fenomeno delle aggressioni contro i dottori un ...

Paura sul volo Roma-Chicago : trovati appunti sospetti nel bagno. Aereo fatto atterrare in Irlanda : Un Aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per 'potenziali motivi di sicurezza'. Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni ...

Paura sul volo Roma-Chicago : trovati appunti sospetti nel bagno. Aereo fatto atterrare in Irlanda : Un Aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per 'potenziali motivi di sicurezza'. Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni ...

Eminem - sul palco simulando una sparatoria/ Gli effetti sonori del rapper terrorizzano i fan : Paura attentato : Eminem, sul palcoscenico simulando una sparatoria durante un concerto dal vivo: gli effetti sonori utilizzati dal rapper terrorizzano i fan, paura attentato e critiche.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:56:00 GMT)

Ricordate Twister? La furia di questo tornado fa Paura : ecco il momento in cui “scende” dal cielo e si abbatte sulle case : Un pericoloso tornado di classe F3 si è abbattuto nella contea di Laramie in Wyoming seminando il panico. I residenti avvisati tempestivamente dalle autorità si sono messi in salvo nei rifugi, scongiurando il pericolo. Il tornado, con venti che hanno raggiunto i 240 km/h, ha provocato danni a diverse strutture ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'articolo Ricordate Twister? La furia di questo tornado fa paura: ecco il momento in ...