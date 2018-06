allmusicnews

Patrizio Santo dopo essere stato selezionato da Mina esce in tutte le radio con il suo nuovo singolo "Cercami adess…

(Di mercoledì 20 giugno 2018)dainlecon il suo nuovo singolo “Cercami adesso” Da venerdì 8 giugno inlee nei digital store “Cercami adesso”, il nuovo singolo di. (Ondesonore Records) Il brano dinasce dalla collaborazione con gli autori Francesco Bosco, Alessio Coppola ed il suo produttore e manager Francesco Altobelli, autore e compositore per diversi artisti italiani tra cui Paolo Belli, Sugarfree e Viola Valentino. L’arrangiamento del brano ècurato da Emilio Munda (autore e compositore per la Sugar di Caterina Caselli) che in questi anni ha scritto brani per i Nomadi, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Nina Zilli, Dearjack, Michele Bravi. “Nella vita siamo alla ricerca continua di un pizzico di felicità, lottiamo quotidianamente superando ostacoli apparentemente insormontabili. ...