Parma | la Procura chiede il tentato illecito | la serie A a rischio

Parma rischia la promozione in Serie A. Il procuratore della Figc : "Tentato illecito" : Tentato illecito: è questa - riporta l'agenzia di stampa Ansa - l'accusa che la il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa al Parma e ai suoi giocatori, Calaiò e Ceravolo, per il caso degli sms inviati ai loro colleghi dello Spezia prima dell'ultima gara di campionato.La Procura ha chiuso le indagini, comunicando la violazione dell'articolo 7 agli interessati, aprendo così l'iter per il deferimento. In caso di sanzione, ...

Il Parma sull'indagine della procura federale : "Noi corretti" : Il Parma Calcio 1913 'desidera rassicurare e tranquillizzare con forza i propri tifosi e nutre la massima fiducia sul fatto che quest'indagine certificherà ulteriormente come la terza promozione ...

Inchiesta della Procura Federale - il Parma fa chiarezza : “nessuna malizia negli sms di Calaiò e Ceravolo” : Il Parma ha voluto fare alcune precisazioni circa l’Inchiesta aperta dalla Procura Federale relativo alla partita con lo Spezia Spezia-Parma è finita nel mirino della Procura Federale. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’Inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione degli emiliani, relativamente ad alcuni messaggi nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia a non ...

Spezia-Parma shock - indagine della Procura federale : messaggi sospetti. Rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...

Prosciutti San Daniele Dop e di Parma contraffatti : prosciuttopoli/ Procuratore : "Mercato a rischio collasso" : Prosciutti San Daniele Dop e di Parma contraffatti: prosciuttopoli, consumatori ingannati dal 2014 con verri danesi, "mercato a rischio collasso" secondo il Procuratore di Torino(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:50:00 GMT)

Alluvione Parma - Procura chiede rinvio a giudizio per Pizzarotti. Lui : “Ci vuole solo un pazzo per fare il sindaco” : La Procura di Parma ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Federico Pizzarotti per l’Alluvione dell’ottobre del 2014 del torrente Baganza, l’esondazione che devastò una parte della città emiliana. L’accusa per il primo cittadino è di disastro colposo in concorso. La Procura, come anticipato oggi da la Gazzetta di Parma, ha chiesto lo stesso per l’ex dirigente della protezione civile Alifraco, il direttore dell’Agenzia ...

Alluvione Parma - procura chiede processo per sindaco Pizzarotti : Alluvione Parma, procura chiede processo per sindaco Pizzarotti Alluvione Parma, procura chiede processo per sindaco Pizzarotti Continua a leggere