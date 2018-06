Parma accusato di tentato illecito | chiusa l’indagine sugli sms prima della gara con

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) La ProcuraFigc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha chiuso le indagini sulper il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Speziadel match tra le due squadre del 18 maggio scorso, decisivo per la promozione in Serie Asquadra gialloblu. Un successo che ora rischia di sfumare: secondo l’Adnkronos infatti, il processo di primo grado davanti al Tribunale federale avrà luogo entro una decina di giorni. Il, che ha chiuso il campionato al secondo posto, rischia una penalizzazione che potrebbe cambiare la classifica dell’ultima stagione e mettere quindi a rischio la promozione. La Procura ha comunicato agli indagati la presunta violazione dell’articolo 7 persportivo. Si è aperto così l’iter per il deferimento dei due calciatori ducali esocietà emiliana che dovrà rispondere per ...