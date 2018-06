Papà | ministro | leader | selfista I mille volti di Salvini sui social E rilancia sulla

Due navi Ong al largo della LibiaSalvini : "Si cerchino altri porti" Il post "da ministro e da Papà " : Il post di Salvini su Facebook "da ministro e da papà": nessun approdo per Lifeline e Seefuchs perché "l'Italia non sarà più complice del business dell'immigrazione clandestina" Segui su affaritaliani.it

Famiglie arcobaleno - a cena coi Papà Mirco e Davide : “Caro ministro Fontana - venga a vedere la normalità” : Mirco e Davide stanno insieme da 18 anni. Hanno due bimbi di tre anni, Emanuele e Matteo. “Quando ho conosciuto Davide , lui avrebbe voluto diventare papà . Ai tempi io non mi sentivo così pronto”, racconta a ilfattoquotidiano.it Mirco . “Insieme abbiamo metabolizzato e accettato questo desiderio. Un desiderio che, almeno ai tempi non era così socialmente accettato”. È così che hanno deciso di cominciare il percorso che ha ...

Salvini querela Saviano : "Non da ministro - ma da Papà" : "Querelo raramente ma oggi lo faccio volentieri nei confronti del signor Saviano che non può permettersi di dire di me che '...qui si tratta di un uomo che vuole far annegare le persone'". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica al video pubblicato su Repubblica di Roberto Saviano nel quale lo scrittore accusa il leader leghista di non voler rispettare "il diritto del mare" secondo cui non si lasciano annegare le ...