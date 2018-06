Papa Francesco critica Trump | ' Immorale separare i figli dai genitori'

Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego - in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego, in Guatemala Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall’eruzione del Vulcano del Fuego.Continua a leggere Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall’eruzione del Vulcano del Fuego.Continua a leggere L'articolo Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego, in Guatemala proviene da NewsGo.

Papa Francesco : "I populisti creano psicosi" : I populisti "creano la psicosi" sulla questione dell'immigrazione, anche se società anziane come l'Europa stanno affrontando "un grande inverno demografico" e hanno bisogno di più immigrati. Lo ha detto il Papa in un'intervista alla Reuters, pubblicata sul suo sito.Nell'intervista il Pontefice critica anche l'amministrazione di Donald Trump per la decisione di separare le famiglie di migranti al confine col Messico. Francesco ...

Migranti in USA - Papa Francesco attacca Trump : "Immorale separare i figli dai genitori" : Migranti in USA, Papa Francesco attacca Trump: "Immorale separare i figli dai genitori" Il Pontefice ha duramente criticato le politiche migratorie dell'amministrazione Trump e la scelta di arrestare i Migranti separando genitori e figli, e rinchiudendo questi ultimi all'interno di vere e proprie gabbie. E sull'Aquarius: "Abbiamo il dovere di accogliere, poi ricollocare in Europa".

Vaticano - Salvini non va alla cerimonia per il quinto anno di pontificato di Papa Francesco : “Impegnato al Viminale” : Matteo Salvini assente al primo “incontro” tra il governo e il Vaticano. Il ministro dell’Interno non ha preso parte alla cerimonia per il quinto anno di pontificato di Papa Francesco organizzata in Nunziatura Apostolica per martedì 19 giugno, alla quale era stato invitato insieme agli altri esponenti del nuovo esecutivo e alle più alte cariche dello Stato. Un’assenza, quella di Salvini, che viene giustificata con i ...

Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila dollari di aiuti : Papa Francesco ha disposto l'invio di 100 mila dollari in soccorso alle popolazioni colpite dall'Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala. La somma sarà ripartita tra le diocesi maggiormente colpite dalla catastrofe e sarà impiegata in opere di assistenza alle persone e ai territori devastati dall'Eruzione. Il contributo economico è parte di una serie di aiuti che si stanno attivando in tutta la Chiesa cattolica.

Papa Francesco : non di protagonismo hanno bisogno i poveri - ma di amore : La Giornata Mondiale dei poveri intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il ...

JULIÁN CARRÓN A “IL DIARIO DI Papa FRANCESCO”/ La domanda nella fede in Cristo : diretta streaming video Tv2000 : Don JULIÁN CARRÓN ospite a "il DIARIO di PAPA Francesco": diretta streming video dell'intervista al Presidente di Comunione e Liberazione su Tv2000. La prefazione al testo di Giussani(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:18:00 GMT)

Papa Francesco al Forum delle famiglie condanna l'aborto selettivo : Non è un discorso di fede ma di ragione e di scienza» , 20 settembre 2013, . «l'aborto non è un male minore, è un crimine, è fare fuori uno per salvare un altro. È quello che fa la mafia. È un ...

Salvini : “Avrò l’onore di incontrare Papa Francesco”. Ma il Vaticano smentisce : Matteo Salvini si lascia sfuggire la notizia di un faccia a faccia in settimana con Papa Francesco, ma dal Vaticano smentiscono qualunque contatto. Con tre parole, nette: “Non c’è niente”. In agenda non compaiono appuntamenti, né a porte chiuse né a margine dell’udienza generale. “Probabilmente questa settimana avrò l’onore di incontrare Papa Francesco e questo mi riempie di gioia”, l’annuncio del ...

Francesco è un brand troppo forte - Salvini ha fretta di vedere il Papa : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vedrà Papa Francesco in settimana. Lo ha annunciato lo stesso Salvini in un'intervista a Telelombardia ("L'incontro mi riempie di gioia"). Niente però al momento è certo. Se sarà un saluto in occasione dell'udienza generale di dopodomani mercoledì o un appuntamento vero e proprio, che però - secondo il protocollo - potrebbe avvenire solo dopo l'udienza del ...