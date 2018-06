Pallanuoto | Giochi del Mediterraneo 2018 | un torneo stellare | ci sono tutte le big!

oasport

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Dopo le delusioni per ciò che poteva essere e non è stato nella Final Eight di Champions League in quel di Genova, si chiude la stagione per i club ed entra nel vivo l’estate, come di consueto dedicata alle nazionali. L’appuntamento più importante sarà sicuramente l’Europeo di Barcellona, che scatterà il prossimo 16 luglio. Per preparare al meglio la manifestazione continentale Sandro Campagna ha deciso di puntare tutto suidel: un’Italia al completo in quel di Tarragona, dove scatterà la competizione del Mare Nostrum dal 22 giugno.presenti davverole stelle per quanto riguarda il Settebello. Convocati Zeno Bertoli, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Valentino Gallo, Guillermo Molina Rios, Gianmarco Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, ...