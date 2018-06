Oroscopo Paolo Fox | mercoledì 20 giugno 2018

superguidatv

(Di mercoledì 20 giugno 2018)Fox è tornato anche oggi,20, sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’del giorno. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.oggi, 20: le previsioni diFox Amore, salute, fortuna e lavoro: ecco l’di Fox per la giornata di oggi,20segno per segno.Ariete Trae venerdì si sente ancora di più quella agitazione di cui parlo spesso ed è frutto delle lotte che stai affrontando in questo momento. C’è una grande differenza con il passato: la seconda parte dell’anno porta molta più energia e una vittoria, ma in questo periodo sei reattivo, quindi combatti, ma sai di poter vincere. Fino a qualche tempo fa sembrava che ogni battaglia fosse persa e questa variazione non è da poco. Fino a ...