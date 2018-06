Oppo Find X | prezzo | caratteristiche tecniche e data di uscita

Oppo Find X : fotocamere a comparsa e prezzo esagerato : Al Louvre di Parigi la società cinese BBK Electronics ha presentato Oppo Find X, un top di gamma Android senza notch e fotocamere a comparsa. Il prezzo per la versione da 8/256GB è di 1136€ (conversione da 999£) a cui, forse, vanno aggiunte le tasse. Il dispositivo cinese di BBK Electronics (proprietaria di Oppo, Vivo e OnePlus) è stato presentato a Parigi in una location d’eccezione, il museo del Louvre. Un luogo esclusivo per uno ...

Oppo Find X - lo smartphone tutto schermo con tre fotocamere a scomparsa : Parigi – A ormai 14 anni dalla nascita, avvenuta nel lontano 2004, il costruttore cinese Oppo è finalmente pronto a sbarcare in Europa. Nel pubblico occidentale il nome non evoca granché, ma in patria il gruppo è il secondo produttore dietro a Huawei e nel mondo detiene il quarto posto. E ieri, con una presentazione che si è tenuta nel museo Louvre, si è dichiarato ufficilamente intenzionato a conquistarsi un posto nel cuore dei ...

Come funziona il meccanismo motorizzato delle Fotocamere di Oppo Find X? : Il nuovo Oppo Find X è ufficiale, il primo smartphone con meccanismo motorizzato per “estrarre” le Fotocamere, sia quelle posteriori che quella anteriore, e che tra le tante caratteristiche si segnala l’assenza del notch ed un design davvero bello Oppo Find X: Ecco Come funziona l’apertura della fotocamera anteriore e posteriore Oppo Find X è […]

Oppo Find X è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Oppo Find X. Ecco la Scheda Tecnica di Oppo Find X e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Oppo Find X: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Oppo Find X Oppo Find X è ufficiale e ha arginato il problema del notch: non […]

Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A e Oppo Find 7/7a ricevono LineageOS 15.1 : Samsung Galaxy S5 Plus, S5 LTE-A, OPPO Find 7 e Find 7a ricevono Android 8.1 Oreo grazie all'arrivo della LineageOS 15.1 ufficiale: ecco i link per scaricare la prima build e provarla subito sui vostri smartphone. L'articolo Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A e OPPO Find 7/7a ricevono LineageOS 15.1 proviene da TuttoAndroid.

Oppo Find X è ufficiale : niente notch ma fotocamere a scomparsa : Scopriamo il design davvero unico di OPPO Find X, che adotta una soluzione unica per evitare l'utilizzo del notch e ottenere un elevato rapporto screen-to-body. L'articolo OPPO Find X è ufficiale: niente notch ma fotocamere a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Oppo Find X è particolarmente appetitoso : confermati Snapdragon 845 - 8/256 GB - zoom ottico 5x e altro ancora : A una settimana esatta dalla presentazione di Parigi alcuni poster ufficiali svelano alcune caratteristiche di OPPO Find X di cui già si parlava nei giorni scorsi. Il nuovo top di gamma della società cinese sfoggerà una scheda tecnica con molta carne al fuoco in cui campeggiano un SoC Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna e tanto altro ancora. L'articolo OPPO Find X è particolarmente appetitoso: confermati ...

Le specifiche del presunto Oppo Find X secondo il TENAA : Ed è ancora dal TENAA che arrivano ulteriori nuove. Oggi è la volta di OPPO Find X, o almeno dovrebbe esserlo considerando alcune coincidenze con l'altro ente 3C. Sebbene non siano emerse delle immagini, trapela una scheda tecnica che risulta essere da top di gamma a tutti gli effetti, un top di gamma che farà il suo esordio il prossimo 19 giugno a Parigi. L'articolo Le specifiche del presunto OPPO Find X secondo il TENAA proviene da ...

OPPO pensa in grande e svelerà Oppo Find X al Louvre di Parigi : OPPO Find X sarà presentato ufficialmente il 19 giugno in una cornice decisamente importante: il nuovo smartphone verrà svelato addirittura al Museo del Louvre di Parigi! Lo state aspettando con interesse? L'articolo OPPO pensa in grande e svelerà OPPO Find X al Louvre di Parigi proviene da TuttoAndroid.

Oppo Find X potrebbe essere il nuovo flagship della casa cinese : OPPO potrebbe essere al lavoro su un nuovo flagship che prenderà il nome di OPPO Find X, dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB di RAM e Super VOOC. L'articolo OPPO Find X potrebbe essere il nuovo flagship della casa cinese proviene da TuttoAndroid.

L'Opposizione di Confindustria : Confindustria all'attacco del governo sfascista "La politica non deve indebolire l'economia", dice Boccia. "Servono riforme e un governo stabile e credibile". Bisogna salvaguardare l'Europa e le ...

Confindustria all'Opposizione : "Cambiare - non distruggere" : 'Non ci può essere una politica forte senza una economia forte', ha sottolineato evidenziando che 'se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia, lavora in ...