Opera in versione ' da salotto' con il Piccolo Opera Festival

Gasdotto Tap - ministro dell’Ambiente Costa : “Opera inutile - sarà revisionata”. E sull’Ilva : “Riconversione economica” : Il Gasdotto Tap, visti “i consumi di gas in calo in Italia”, oggi è un’opera “inutile” che verrà “revisionata”, come prevede il contratto di programma del governo M5s-Lega. Il neo ministro dell’Ambiente Sergio Costa non tarda a far sapere quale sarà la sua strategia sul Trans Adriatic Pipeline, il Gasdotto che deve portare il gas dall’Azerbaigian in Italia dal 2020 passando attraverso il mare Adriatico e approdando a Melendugno, nel ...

Ideal Standard : al via fase conclusiva riconversione sito ad Opera Saxa gres - 3 - : Il suo esempio di applicazione nel campo dell'economia circolare lo rende un simbolo dell'innovazione imprenditoriale italiana.

Ideal Standard : al via fase conclusiva riconversione sito ad Opera Saxa gres - 3 - : Il suo esempio di applicazione nel campo dell'economia circolare lo rende un simbolo dell'innovazione imprenditoriale italiana.

Android Things 1.0 - sistema Operativo per l'Internet delle Cose in versione finale : Il fatto che Google proponga un suo sistema operativo per il mondo dell'Internet delle Cose, sempre costantemente aggiornato, porta con sé evidenti benefici: l'aspetto più critico quando si parla dei ...