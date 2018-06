Open Day I Sargassi | per aspiranti hairstylist e professionisti del settore

Golf - seconda tappa della Road to Rome 2022 : emozioni e spettacolo per gli Open Days in Veneto : Famiglie e tanti bambini sul green per le prove gratuite in 26 circoli. Al Golf Club Padova conferenza sul tema “Ambiente” e sfida sul campo con i professionisti Migliozzi e Cianchetti e i giovani Golfisti Entusiasmo, curiosità e tanta voglia di scoprire il Golf, gli “Open Days” in Veneto hanno dimostrato ancora una volta che il Golf è uno sport coinvolgente e per tutti. Tante le famiglie con bambini che si sono cimentate con ferri e palline ...

L'Open Day per i 40 anni di Area Science Park di Trieste : Superano quota 1.500 le prenotazioni già pervenute alla giornata di porte aperte organizzata in occasione del quarantennale del centro di ricerca scientifica

Bollini Rosa-argento : primo Open Day Onda su Residenze anziani : Roma, 13 giu. , askanews, Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della giornata mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità , OMS, sulla consapevolezza ...

Golf – Open Days : tutti sul green il 16 giugno in Veneto : Open Days: il 16 giugno in Veneto tutti sul green alla scoperta del Golf. Sabato la seconda tappa della “Road to Rome 2022” con 26 circoli veneti che apriranno le porte per prove di Golf gratuite Un sabato all’insegna del Golf, con prove gratuite in 26 circoli veneti che apriranno le porte a tutti per una giornata di sport a stretto contatto con la natura. Con gli “Open Days” in Veneto, in programma il 16 giugno dalle ore 10 alle 18, andrà in ...

Golf : Open Days - a Padova festa di sport : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Una festa di sport, con il Golf protagonista in Veneto. E' tutto pronto per la seconda tappa stagionale della "Road to Rome 2022", la marcia di avvicinamento verso la Ryder Cup che si giocherà tra 4 anni nella ...

Golf : Open Days - a Padova festa di sport : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Una festa di sport, con il Golf protagonista in Veneto. E' tutto pronto per la seconda tappa stagionale della "Road to Rome 2022", la marcia di avvicinamento verso la Ryder Cup che si giocherà tra 4 anni nella ...

Natam : sabato 16 giugno «Open Day» per il festeggiamento del 45° anniversario : La scelta della politica di diversificazione ha portato l'azienda ad affermarsi nei settori dell'edilizia, dell'estrattivo, del turistico, dell'alimentare e dell'agricoltura, ponendo saldamente come ...

Area Science Park : Open Day per gli Instagramer : Oltre che per la comunità di Instagram, l'appuntamento con l'Open Day è naturalmente aperto dalle 10 alle 18 a tutti: cittadini, famiglie e curiosi di scienza. Per gli Instagramer è obbligatoria la ...

Open Day 2018 - un ricco programma anche per i bambini : Medicina, nanotecnologie, nuovi materiali, realtà virtuale, e molto altro ancora: l'Open Day del quarantennale di Area Science Park, in programma il 16 giugno, si propone ai curiosi della scienza che stanno rispondendo con entusiasmo. In pochi giorni hanno già superato quota cinquecento le prenotazioni al call center attivo fino al 15 giugno dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 / 14.

OpenDay al comando provinciale dei carabinieri dell'Aquila : L'Aquila - Mercoledì 30 e giovedì 31 maggio presso il comando provinciale carabinieri di L’Aquila, sarà organizzato un “Open-day” al quale parteciperanno circa 430 bambini delle scuole elementari del comprensorio aquilano, che potranno visitare la caserma, osservando da vicino le varie attività svolte dai carabinieri nonché i loro mezzi e le loro dotazioni. Questa manifestazione si inquadra anche nel più ampio ...

Roma - Eebl Open Day 2018 dedicato alla pace - Università Tor Vergata - Romait - : L' European Economy and Business Law , Eebl, rappresenta un corso di eccellenza nell'ambito dell'offerta formativa del Dipartimento di Economia e Finanza, al primo posto nella classifica ANVUR VQR - ...

Open Day INFN : un fine settimana a tutta fisica : Un fine settimana a tutta fisica. È questo il programma per i prossimi sabato e domenica in cui l’Istituto Nazionale di fisica Nucleare organizza ben due Open Day. Si parte sabato 26 maggio dai Laboratori Nazionali di Frascati (Roma) con una giornata intitolata “Accelerando il futuro”, l’ingresso è libero ma occorre registrasi sul sito: http://w3.lnf.INFN.it/Openlabs-2018-accelerando-futuro/ Tante le attività proposte con appuntamenti dedicati ...

Days Gone : ecco un'avventura in stile Uncharted ma in un mondo Open world : Come riporta Playstationlifestyle, i ragazzi di Bend Studios, studio dietro all'esclusiva PS4 Days Gone, desiderano chiarire le meccaniche open world del gioco, annunciandole come diverse da ogni altro gioco di questo genere.Bend Studio ha parlato di narrazione in stile Uncharted, il gioco ci guiderà lungo il percorso principale più di altri giochi open world, con un gran numero di personaggi e missioni che ci spingeranno in avanti con la ...

Il bartender Bruno Vanzan all'Open Day "Waiting For Summer" : ... ma anche per assistere a spettacoli, frequentare corsi di alta formazione, aggiornarsi in merito a tutte le tematiche relative alla gestione-ottimizzazione di un locale , dal bar, al ristorante, al ...