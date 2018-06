OnePlus Camera 2 7 19 aggiunge la scorciatoia a Google Lens

Intelligenza Artificiale per la fotocamera di OnePlus 6 - prevendite a maggio per Xiaomi Mi 7 : Mentre OnePlus 6 potrebbe utilizzare una Intelligenza Artificiale per il comparto fotografico, Xiaomi Mi 7 (ammesso che si chiami cosÌ) sarà in prevendita entro la fine del mese di maggio. L'articolo Intelligenza Artificiale per la fotocamera di OnePlus 6, prevendite a maggio per Xiaomi Mi 7 proviene da TuttoAndroid.

Anche in bianco il OnePlus 6 e con una fotocamera bestiale? Così sembrerebbe : Sarà il 16 maggio il giorno di presentazione di OnePlus 6, device che riserverà importanti sorprese, a partire dalla certificazione IP67 che si dice incamererà, come mai era successo prima d'ora nella storia personale dei prodotti OnePlus. Il dispositivo, come raccontato in queste ore da alcune fonti, dovrebbe essere in grado di registrare video in Super Slow Motion in forma nativa, andando a correre con i Samsung Galaxy S9 ed i Sony Xperia ...

OnePlus 6 sorride alla fotocamera e festeggia il sold out dei biglietti per la sua presentazione : OnePlus 6 posa per la fotocamera a pochi giorni dall'evento ufficiale in cui sarà presentato, e per il quale in poche ore sono stati venduti gli oltre 1.000 biglietti disponibili.

OnePlus 6 Test Fotocamera : Le Prime Foto Dallo Smartphone : Arrivano sul web le Prime Foto scattate dalla Fotocamera da 16MP di OnePlus 6. Come scatta le Foto OnePlus 6? Come è la Fotocamera di OnePlus 6? Ecco le Prime Foto sample scattate con OnePlus 6 Prova Fotocamera OnePlus 6 Manca ormai pochissimo alla presentazione del nuovo Smartphone OnePlus 6, anche se ormai conosciamo davvero tanto di questo Smartphone.