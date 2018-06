Oggi venute alla luce le fondazioni del Tempio C a Selinunte

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) “Poche ore fa abbiamo portatoledelC ed il cavo per la loro messa in opera. Ora potremo verificare con certezza anche la data di nascita delche standoletteratura dovrebbe essere posta al 540 a.C. I lavori sarebbero iniziati nel 540 a.C. e terminati nel 510 a.C. ma la scoperta dioffrirà l’opportunità di verificare il dato archeologicamente. Sempre in queste ore stanno emergendo altri reperti interessanti come ad esempio altre lance” . Lo ha annunciato, l’archeologo Clemente Marconi che èguida delle equipe di archeologi della New York University e dell’Università Statale di Milano che stanno conducendo importanti scavi al Parco Archeologico di. La scoperta è avvenuta mentre la stampa stava assistendo allo scavo dal vivo. Una campagna di scavo dai risultati importanti. “Quest’anno la missione si avvale di ben 50 ...