Oggi esami di maturità per 509 307 studenti | si inizia con italiano

Ermal Meta - Fedez e Coez tra gli autori più ambiti alla Maturità 2018 : il cantautorato di Oggi come argomento agli esami di Stato : Un tema sempre caldo quello degli scritti degli esami di Stato: insieme a 5 mila maturandi, Skuola.net ha stilato una lista degli autori più ambiti alla Maturità 2018, seguendo le preferenze degli studenti. Com'è noto, il Miur propone ogni anno nuove sfide per coloro che devono affrontare gli esami di Maturità, riservando anche alcune "sorprese" per gli scritti di italiano. Skuola.net dunque ha proposto ad una cerchia di studenti una rosa di ...

Il film da vedere Oggi - mercoledì 13 giugno : Notte prima degli esami : Le scuole sono ormai chiuse, ma non tutti gli studenti si stanno godendo ancora le vacanze estive. Molti, infatti, saranno presto impegnati con gli esami di maturità, e accompagnati da quell’ansia che ha colpito gran parte di noi! Questa sera Tv8 ci propone una carinissima commedia italiana prettamente a tema con questo periodo: il film da vedere oggi, 13 giugno, è Notte prima degli esami, di Fausto Brizzi. Paure, amori e guai di un gruppo ...

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI/ Su TV8 il film con Nicolas Vaporidis (Oggi - 13 giugno 2018) : NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI, il film in onda su TV8 oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti e Cristiana Capotondi, alla regia Fausto Brizzi. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:24:00 GMT)

Scuola : al via da Oggi esami terza media : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Al via, a partire da oggi, gli esami conclusivi delle scuole medie, secondo il calendario definito da ogni Scuola. Oltre 560.000 ragazzi agli esami, per un totale di 27.270 ...

Salgono a 120 i bimbi intossicati a scuola - attesi per Oggi primi risultati degli esami : Pescara - È salito a circa 120 il numero delle persone, principalmente bambini, che da venerdì ad oggi hanno avvertito malori con sintomi da tossinfezione alimentare e si sono presentate in pronto soccorso all'ospedale di Pescara. Tra loro anche sei insegnati. Si tratta di bimbi, alcuni dei quali sono stati ricoverati, iscritti in almeno sei o sette scuole della città e residenti in zone diverse del capoluogo adriatico. ...

Entella - DeSantis con l'Under 20. Oggi esami per Benedetti : Chiavari - Ripresa a ranghi ridotti per l'Entella ieri pomeriggio al Comunale per la prima seduta in vista della trasferta di venerdì sera , ore 21, allo stadio San Nicola contro il Bari di Fabio ...