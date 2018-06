Ocse | i rifugiati non sono un pericolo per i lavoratori europei

fanpage

: Giornata Mondiale Rifugiati, dati Ocse 2017: in Italia -34% sbarchi - SkyTG24 : Giornata Mondiale Rifugiati, dati Ocse 2017: in Italia -34% sbarchi - NicoliniNadia : RT @RadioLondra_: Giornata Mondiale Rifugiati, dati Ocse 2017: in Italia -34% sbarchi - gianlucasberna : RT @SkyTG24: Giornata Mondiale Rifugiati, dati Ocse 2017: in Italia -34% sbarchi -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Secondo i datii migranti per motivi umanitari nonmai stati così tanti in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il loro impatto sarà differenziato a seconda dei paesi (molto più forte ad esempio in Germania e Austria) e produrrà un aumento della disoccupazione per le categorie più deboli della popolazione attiva.