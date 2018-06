Ocean’s Thirteen film stasera in tv 20 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Souchousama : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Ocean’sè ilin tv mercoledì 202018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:50. La pellicola diretta da Steven Soderbergh ha un cast stellare tra cui George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ocean’sin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Ocean’sDATA USCITA: 82007 GENERE: Azione ANNO: 2007 REGIA: Steven Soderbergh CAST: George Clooney, Ellen Barkin, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Shaobo Qin, Carl Reiner, Elliott Gould, Al Pacino, Michael Mantell, Eddie Izzard, Scott L. Schwartz, Luis Chávez, Sean Lake DURATA: 122 Minuti Ocean’sin tv:Willie Bank ...