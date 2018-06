Obesità | una perdita di peso del 10% contribuisce a bloccare le malattie cardiache

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Uno studio australiano dimostra per la prima volta che le persone obese che soffrono di fibrillazione atriale possono ridurre o annullare gli effetti della patologia perdendo. Pubblicato sulla rivista Europace e condotto dal Centre for Heart Rhythm Disorders dell’University of Adelaide e il South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI), lo studio ha svelato che unadidel 10%, insieme alla gestione dei fattori di rischio associati, puòla progressione della malattia. La fibrillazione atriale è la causa principale di ictus e può portare all’insufficienza cardiaca. Milioni di persone nel mondo ogni anno ricevono questa diagnosi. Dolore al petto, battito cardiaco insolito e mancanza di respiro sono tutti sintomi della patologia. “La fibrillazione atriale è una malattia progressiva in cui sintomi iniziali intermittenti si sviluppano in forme più ...