Nuovo Bmw Serie 8 | il sublime incontro tra il lusso e le prestazioni FOTO

Bmw X5 - svelato il Nuovo modello. Ancora più sportivo e high-tech – FOTO : Ormai è arrivata alla sua quarta generazione la BMW X5: il nuovo modello è stato svelato poche ore fa e arriverà in concessionaria e a listino nel mese di novembre. Progettata per fare concorrenza a modelli come Audi Q7 e Mercedes GLE, la X5 sarà fabbricata nello stabilimento americano di Spartanburg. Le dimensioni rimangono “importanti”: l’auto è lunga 4,92 metri e larga 2 e, per la prima volta, sarà disponibile anche in ...