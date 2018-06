Nokia 5 1 Plus passa dal TENAA e conferma specifiche e design | foto | | aggiornato

Nokia 5.1 Plus passa da TENAA con scheda tecnica e dettagli : Nokia 5.1 Plus passa da TENAA lasciando nuove informazioni sulla scheda tecnica: ecco tutti i nuovi dettagli per il nuovo medio gamma in arrivo da Nokia e HMD Global. L'articolo Nokia 5.1 Plus passa da TENAA con scheda tecnica e dettagli proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 18 giugno : Honor 10 - Nokia 7 Plus - Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A8 (2018) : Gli Smartphone in offerta per oggi 18 giugno sono: LG V30, Honor 10, Nokia 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A8 (2018). Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Che cosa acquisterete?

State lontani dall'utimo OTA di Android P beta per Nokia 7 Plus : è un downgrade ad Android Oreo : Coloro che credevano di aggiornare Nokia 7 Plus all'ultima release di Android P beta hanno poi scoperto che era andato in scena un downgrade ad Android Oreo

Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus - Huawei Mate 10 Pro - Sony Xperia X - XZ - XZs - X Compact e X Performance : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Honor 10 vs Nokia 7 Plus : Quale medio gamma comprare? : Quale smartphone comprare con un budget di 350 euro? Ecco la sfida tra Honor 10 e Nokia 7 Plus con entrambi che strizzano l'occhio alla fascia alta del mercato Honor 10 va Nokia 7 Plus: Il confronto Nokia è ritornata alla grande con ottimi dispositivi e sopratutto aggiornatissimi ma deve confrontarsi, sopratutto nella fascia media […]

Spunta fuori anche Nokia 5.1 Plus - con tanto di render 3D e dimensioni! - foto e video - : , @OnLeaks , ha mostrato al mondo intero, tramite un tweet, come sarà il prossimo Nokia 5.1 Plus . Il render creato da TigerMobile è completissimo: lo smartphone viene mostrato nella sua interezza, ...

Nokia 7 Plus - ottimo design e buon rapporto dotazione/prezzo : Presentando a febbraio il Nokia 7 Plus, oggetto della nostra prova, HMD ha piazzato uno dei tasselli mancanti nella sua lineup lo scorso anno che passava da dispositivi di fascia medio-bassa direttamente al top di gamma, vedendo totalmente scoperta la fascia tra i 300€ ed i 500€. Il Nokia 7 Plus segue la stessa filosofia impostata dal produttore finlandese a partire dal suo primo smartphone a marchio Nokia, dimostrando già a prima vista (ed ...

Il test di resistenza su Nokia 7 Plus è un successo : l'azienda sembra più che mai vicina ai fasti di un tempo : Il test di durabilità nasce con l'aspettativa che Nokia 7 Plus sia l'ennesimo gadget della casa a vantare ottime qualità di resistenza alle sollecitazioni

Migliora La Fotocamera Di Nokia 7 Plus Con La Google Camera! : Scatta foto spettacolari con il tuo Nokia 7 Plus installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Migliorare in modo incredibile la Fotocamera del Nokia 7 Plus Download Google Camera APK Nokia 7 Plus La Google Camera colpisce ancora! La qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di scaricare e installare la Google […]

Smartphone Android in offerta oggi 3 giugno : Huawei P10 - Nokia 6.1 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 3 giugno sono: Nokia 6.1, Huawei P10, Honor 9 Lite, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete?

Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano - Nokia 8 tra qualche giorno : Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano, tra qualche giorno toccherà anche a Nokia 8. Il primo smartphone Android One di Xiaomi sta ricevendo un piccolo update, mentre Moto G5S Plus passa ad Android 8.1 Oreo con annesse patch di maggio e Nokia 8 si appresta a ricevere un corposo aggiornamento per la fotocamera.