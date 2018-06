«No alle battute dei big della politica Il tema è Sondrio»

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA D'ARGENTO! Farfalle battute dalla solita Russia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica , sabato 2 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA D’ARGENTO! Farfalle battute dalla solita Russia : Buongiorno e benvenuti al DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (sabato 2 giugno). Oggi si assegnano le prime medaglie a Guadalajara (Spagna), riflettori puntati sul concorso generale a squadre: dopo l’esercizio di ieri con i cinque cerchi, oggi le varie formazioni ci cimenteranno con tre palle/due funi. L’ITALIA è terza a metà gara, distaccata di sette decimi dalla Russia e di 1.3 punti dalla Bulgaria: un gap ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Sport Management ed Ortigia avanzano alle semifinali per il titolo. Battute Napoli e Savona : Tutto secondo pronostico nelle due gare dei quarti di finale della Serie A1 di Pallanuoto nella Final Six di Siracusa: la Sport Management batte agevolmente il Napoli per 13-4, chiudendo il discorso già nei primi 16 minuti, andando al riposo sul 7-1. I Mastini sfideranno domani alle 18.30 il Brescia, in uno dei confronti più equilibrati ed incerti della post season (nella stagione regolare una vittoria per parte). L’altra sfida, sulla ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Mosca 2018 : Italia ai quarti col brivido. Battute Spagna e Galles - sconfitta con l’Inghilterra : Due vittorie ed una sconfitta per l’Italia del Rugby a 7 nel Grand Prix 7s Rugby Europe di Mosca: gli azzurri hanno iniziato bene il girone di qualificazione battendo, nel primo match di giornata, la Spagna per 12-5. Il Galles poi non ha creato grattacapi alla nostra nazionale, che nulla ha concesso in difesa, vincendo per 19-0. Nell’ultimo match di giornata la compagine Italiana è stata opposta all’Inghilterra, che invece ha ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2018 : Italia seconda a Guadalajara - Farfalle battute dalla Bulgaria. Baldassarri ottima quarta : L’Italia conquista un secondo posto nella prima tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica ritmica. Le Farfalle, che settimana scorsa avevano vinto la Coppa del Mondo generale, ripartono dalla piazza d’onore a Guadalajara (Spagna) con un complessivo 39.750: dopo il 20.100 di ieri ai cinque cerchi, le azzurre hanno conquistato un positivo 19.650 nell’esercizio misto ma la Bulgaria è stata letteralmente imprendibile ...