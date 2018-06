New York | su di giri Eog Resources

New York : mette il turbo Discovery : Ottima performance per Discovery , che scambia in rialzo del 2,61%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Discovery evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&...

New York : preme sull'acceleratore Discovery : Grande giornata per Discovery , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,76%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Discovery mantiene forza relativa ...

New York : rally per Cimarex Energy : Brilla Cimarex Energy , che passa di mano con un aumento del 2,12%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cimarex Energy più pronunciata ...

New York : su di giri Abercrombie & Fitch : Vigoroso rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,33%. Comparando l'andamento del titolo con il World ...

New York : pioggia di acquisti su Kimco Realty : Seduta decisamente positiva per Kimco Realty , che tratta in rialzo del 2,34%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kimco Realty rispetto ...

New York : spinge in avanti Newfield Exploration : Grande giornata per Newfield Exploration , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,43%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Newfield Exploration ...

New York : Equinix - quotazioni alle stelle : Ottima performance per Equinix , che scambia in rialzo del 2,39%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Equinix evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-...

New York : amplia il rialzo Cardinal Health : Grande giornata per Cardinal Health , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,04%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

In rosso la Borsa di New York. Si inaspriscono le tensioni commerciali : Prosegue in rosso la Borsa di Wall Street complice l' inasprimento della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina . Donald Trump ha minacciato di introdurre nuovi dazi del 10%, inizialmente su un ...

New York verso la legalizzazione della marijuana ricreativa : Passo significativo di New York verso la legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo. Uno studio commissionato dal governatore Andrew Cuomo raccomanderà che lo stato consenta agli adulti di consumare legalmente la cannabis. Lo riporta il New York Times, evidenziando che l’annuncio del commissario per la salute, Howard Zucker, segna un giro di boa per l’amministrazione Cuomo. “Abbiamo esaminato i lati positivi e quelli ...

Alimentare : cucina calabrese protagonista a Eataly a New York : “I prodotti e la cucina tipica calabrese sono ancora una volta protagonisti a New York negli store Eataly”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Dopo l’evento di inaugurazione in gennaio, che ha portato l’attenzione del pubblico e dei media sui prodotti calabresi oggi disponibili negli store – riporta il comunicato – la partnership prosegue con una serie di eventi ...

New York : amplia l'ascesa Concho Resources : Seduta decisamente positiva per Concho Resources , che tratta in rialzo del 3,71%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

New York : sell-off per Toll Brothers : Retrocede molto il costruttore americano di case su misura di prestigio , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,40%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index ...