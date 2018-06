Netflix | le 3 serie originali da vedere

Costo abbonamento Netflix al ribasso? Apple e le sue serie TV per una guerra dei prezzi : Tutti gli amanti delle serie TV sognano un Costo abbonamento Netflix ancora più basso di quello attuale. Nonostante il prezzo base sia davvero esiguo, ossia di 7,99 per noi italiani, ecco che la scelta di Apple di scendere in campo con una piattaforma di contenuti auto-prodotti e non solo dovrebbe portare ad una vera e propria guerra tra competitor, a favore di un abbattimento ulteriore della spesa di ogni singolo utente. Non è la prima volta ...

La Juventus su Netflix : dal 6 luglio i nuovi episodi della docu-serie sui bianconeri : Saranno resi disponibile al pubblico il prossimo 6 luglio i nuovi episodi di “Prima squadra: Juventus FC” su Netflix. L'articolo La Juventus su Netflix: dal 6 luglio i nuovi episodi della docu-serie sui bianconeri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lucifer 4 ci sarà/ Netflix salva la serie con Tom Ellis e i fan esultano : Lucifer 4 ci sarà, i fan hanno ottenuto quello che volevano al grido di #SaveLucifer. A correre il loro soccorso è stato Netflix che ha regalato una quarta stagione alla serie con Tom Ellis(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Lucifer è salvo - Netflix ordina la quarta stagione della serie cancellata da FOX : Il signore degli inferi è salvo. Senza alcuna implicazione mistico-religiosa, Netflix ha ordinato la quarta stagione di Lucifer, superando al fotofinish Amazon che sembrava molto interessata, visto quanto aveva dichiarato nei giorni scorsi la presidente degli Amazon Studios Jennifer Salke. Proprio quando stavano per scadere le opzioni sui contratti degli attori, che avrebbero reso quindi quasi impossibile un salvataggio, Netflix ha ...

Lucifer 4 si fa - Netflix salva la serie dalla cancellazione e i fan gioiscono : tutti i dettagli : Lucifer 4 si fa, è ufficiale. La serie è stata rinnovata per una quarta stagione: alla fine, la campagna mediatica lanciata dai fan, e iniziata più di un mese fa, ha portato un esito positivo. Dopo le trattative in corso tra Warner Bros. e Amazon, a sorpresa l'ha spuntata Netflix. Il colosso di video on demand ha salvato Lucifer, dopo la cancellazione su Fox, dando nuova vita alla serie fantasy con Tom Ellis. A dare l'annuncio è TVLine. Al ...

The Last Dance - una serie sulla vita di Michael Jordan presto su Netflix : L'annuncio è di qualche ora fa dopo una breve ma intensa trattativa. Il prossimo anno arriva The Last Dance , una serie di Netflix dedicata alla vita di Michael Jordan . Non sarà una vera e propria ...

Calcio in tv Perform lancia Dazn - la Netflix del pallone che possiede 3 partite su 10 della Serie A : Dazn nasce con il desiderio di riavvicinare lo sport agli appassionati, dando la possibilità a chi non ha mai potuto sottoscrivere un abbonamento pay-tv di godere di una piattaforma multisport a ...

Dopo La Casa de Papel arriva Fariña su Netflix - la nuova serie spagnola sarà la Narcos europea? : Con l'arrivo di Fariña su Netflix, il catalogo del servizio streaming continua ad arricchirsi di serie spagnole: l'ultimo titolo ad unirsi alla lista è ancora una volta un prodotto che in patria è stato trasmesso da Antena3, come il clamoroso successo La Casa de Papel. Netflix spera evidentemente di bissare l'esito sorprendente della distribuzione internazionale de La Casa di Carta, che in Spagna su Antena3 aveva raccolto poco più del 12% di ...

Kaos - la nuova serie tv Netflix sulla mitologia greca : le storie più belle da vedere : Questa volta sarà la mitologia ad ispirare quella che si annuncia un’altra serie di successo targata Netflix: le storie saranno quelle che per secoli hanno ispirato poeti e artisti, con un tocco comico ma anche decisamente dark. In attesa di sapere di più, ecco le storie più suggestive che sarebbe bello vedere.Continua a leggere

Dall’ospedale alla truffa : ecco la prima serie di Shonda Rhimes su Netflix : Nome: Shonda Rhimes. Segni particolari: regina della Tv statunitense, creatrice di alcuni dei successi più clamorosi della serialità a stelle e strisce, da Grey’s Anatomy alle Regole del delitto perfetto. Donna forte, di carattere e oggi pronta a rimettersi in gioco in una nuova realtà. Netflix, infatti, l’ha convinta, dopo un lungo corteggiamento, a realizzare una serie appositamente per il servizio di streaming, una storia forte ...

Kaos : la nuova serie tv Netflix sulla mitologia greca : A tutti gli amanti di Netflix e appassionati del piccolo schermo, non potevamo non annunciarvi Kaos , il nuovo progetto targato Netflix , che sarà incentrato sulla mitologia greca rivisitata in chiave ...

Shonda Rhimes - ecco di cosa parlerà la sua prima serie Netflix : L’accordo clamoroso raggiunto nei mesi scorsi fra Shonda Rhimes e Netflix inizia a prendere forma. È stato annunciato nelle scorse ore, infatti, il primo progetto che vedrà impegnata in prima persona la creatrice di serie culto come Grey’s Anatomy e Scandal sulla piattaforma di streaming. Si tratterà di una produzione tratta da una storia vera, quella di una truffatrice svelata di recente sui media americani. Shondaland, la casa di ...

Prima di Stranger Things 3 su Netflix - arrivano i libri ispirati alla serie tv con un prequel su Eleven : L'arrivo di Stranger Things 3 su Netflix è atteso non Prima del 2019, ma il pubblico che si è appassionato alla saga dei giovanissimi abitanti di Hawkins alle prese coi misteri del Sottosopra c'è un'interessante novità che potrebbe servire ad ingannare l'attesa. Secondo quanto riporta Deadline, Netflix ha collaborato con l'editore Penguin Random House per la produzione di una serie di libri basati sul successo della serie sci-fi dei fratelli ...

Serie tv e le commedie - 5 produzioni da vedere su Netflix : Le Serie tv di oggi anche per quando riguarda il genere delle commedie, riescono a conciliare lo storytelling di un romanzo moderno con tutti i dettami di una comedy. Può essere una commedia nera, un ...