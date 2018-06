Nessuna offerta | la Comital è fallita | più di 100 posti di lavoro a rischio

Diritti Serie A : pacchetti a Sky e Perform. Nessuna offerta da Mediaset e Mediapro : È stata scongiurata l'ipotesi di un inizio di Seria A a schermi spenti. Oggi, infatti, la Lega di Serie A ha approvato all'unanimità l'assegnazione dei Diritti per la trasmissione delle partite per i prossimi 3 campionati: 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Sky Italia si è assicurata il "pacchetto 5" e il "pacchetto 6", garantendosi 7 partite su 10 di ogni giornata di campionato, mentre il Perform Group ha fatto suo il "pacchetto 7".Andrea ...

Diritti tv - Nessuna nuova offerta da Mediapro : Mediapro non ha presentato alcuna offerta per i Diritti tv della Serie A: il termine è scaduto alle 11 L'articolo Diritti tv, nessuna nuova offerta da Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Roma - Alisson : «Nessuna offerta. Concentrato sul Mondiale» : Roma - Mentre a Roma sono in corso le visite mediche dell'ultimo acquisto del ds Monchi, Justin Kluivert , dalla Russia arrivano nuove dichiarazioni di Alisson che tuttavia ancora non fanno chiarezza ...

Aeroporti : Nessuna offerta per Ronchi Fvg : ANSA, - TRIESTE, 6 GIU - Nonostante un forte interesse manifestato, non è stata depositata alcuna offerta per il bando di gara europeo con cui la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia aveva messo in ...

Air India : Nessuna offerta per acquisizione quote compagnia : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Nulla di fatto per la privatizzazione di Air India. Alla scadenza dei termini, non è arrivata alcuna manifestazione di interesse per l’acquisizione di quote della compagnia. “Non abbiamo ricevuto alcuna risposta per l’espressione di interesse al disinvestimento strategico di Air India”, ha annunciato con un tweet il ministro dell’aviazione civile Indiano. “Ulteriori azioni ...

Tare : 'Immobile resterà alla Lazio. Nessuna offerta per Milinkovic' : La sua crescita è stata straordinaria in questi 3 anni alla Lazio: la società non lo ha messo sul mercato, ma è destinato a divenTare il più grande centrocampista del mondo, normale piaccia a tanti '.

Football Leader - premiato Monchi : 'Per Alisson Nessuna offerta ad oggi' : ... almeno ufficialmente: oggi, presso l'Auditorio del Royal Continent, ecco la premiazione di ' Football Leader 2018 ', manifestazione organizzata dall'Assoallenatori e da DGS Sport & Cultura. Tra i ...

Alex Sandro-Juventus : per ora Nessuna offerta e di rinnovo non si parla ancora : Due stagioni al massimo, capaci di imporlo come uno degli esterni sinistri più forti al mondo ed un'involuzione di prestazioni strana da comprendere al suo terzo capitolo di Juve. Una situazione che ...

Pellegrini : 'Non abbiamo ricevuto Nessuna offerta - chi vuole Sarri paghi la clausola' : L'agente di Sarri, Alessandro Pellegrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornale russo Sport Express. Queste le sue parole: 'Non abbiamo ricevuto offerte da Chelsea, Tottenham, Milan o Zenit. Partirà? Chi lo vuole deve pagare la clausola di otto milioni'. Comments comments

Calciomercato Milan - Fassone : 'Nessuna offerta per Donnarumma e Suso' : "Con Donnarumma c'è un discorso aperto da tanto tempo, speriamo che alla fine decide di rimanere. È il futuro del calcio italiano, poi nel mercato si sa che ci sono tante strade che si possono ...

Lazio - Tare : “Nessuna offerta per Luis Alberto” : “Il Barcellona è su Luis Alberto? Onestamente non ho avuto nessun contatto con il Barca”. Intervistato da Premium Sport prima di Torino-Lazio, il d.s. del club biancoceleste Igli Tare parla di mercato. “offerta da 130 milioni per Milinkovic e Immobile? – dice ancora Tare – Non leggo i giornali e non ascolto le radio, perché siamo concentrati solo sul campo”. Se la Lazio va in Champions ci saranno rinforzi ...

