Negozi | «stop aperture nei giorni festivi» Di Maio apre nuovo fronte sul lavoro

Coldiretti : Negoziati UE-Australia - stop al falso Made in Italy : L’Australia è tra i Paesi a maggiore diffusione delle imitazioni dei prodotti agroalimentari Made in Italy che sono state pericolosamente legittimate negli ultimi accordi commerciali bilaterali siglati dall’Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’avvio a Canberra dei negoziati per un accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’Australia. “E’ grave che non sia stata prevista in questo caso la ratifica ...

Salvini : no limiti al contante - subito flat tax e quota 100 - stop Imu Negozi sfitti : Nessun limite all'uso del contante , cedolare secca e stop all' Imu per i negozi sfitti, flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100 : Matteo Salvini dispensa ...

Un'edizione speciale di New Nintendo 2DS XL in esclusiva nei Negozi GameStop negli USA : Così come ogni eroe che si rispetti ha bisogno del suo scudo, ci fa notare MyNintendonews, ogni videogiocatore degno di tale nome ha bisogno di una console portatile che assomigli ad uno scudo, e Nintendo 2DS XL in questo caso ci viene prontamente in contro.L'edizione speciale del 2DS XL Hylian Shield Edition ricorda l'iconico scudo di Link che abbiamo potuto vedere in The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, e sarà disponibile nei negozi ...

Venezia - stop per tre anni ai Negozi di cibo take away : La stretta di Brugnaro contro i picnic su ponti e calli. Vietate le nuove aperture anche a Murano e Burano. Il "modello Firenze" per rispondere alle critiche...

Stop a minimarket “bangla” - Negozi suk e sexy shop : L'assessore al commercio Meloni: “Non vogliamo negozi suk nel centro di Roma, non vogliamo vetrine di cattivo gusto con insegne luminose al led e niente merce esposta all'esterno" Segui su affaritaliani.it