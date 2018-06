NBA London Game 2019 – Il 17 gennaio | presso la O2 Arena si affronteranno Wizards e

sportfair

(Di mercoledì 20 giugno 2018) NBA, il prossimo 17, nella splendida cornice della O2di Londra, siWawshingtone New York Knicks La National Basketball Association (NBA) e l’Anschutz Entertainment Group (AEG) hanno annunciato che l’NBAsarà un match di regular season tra Washingtone New York Knicks, in programma il 17alla O2. I biglietti per la partita saranno disponibili in autunno. Per ricevere maggiori informazioni a riguardo e ottenere il diritto di prelazione sull’acquisto, i fan possono visitare il sito www.NBA.com/. Il roster deicomprende attualmente le guardie All-Star Bradley Beal e John Wall, che la scorsa stagione ha guidato Washington per punti e assist realizzati, al pari del centro polacco Marcin Gortat. I Knicks, invece, possono contare sull’ala lettone Kristaps Porzingis, la guardia francese ...