Nave Diciotti a Pozzallo | le operazioni di sbarco

Pozzallo - sbarcati i 509 migranti a bordo della Nave Diciotti - : Sono iniziate nella notte le operazioni di sbarco delle persone salvate in mare che si trovavano sull'imbarcazione della Guardia Costiera in navigazione da 7 giorni. Le prime a scendere sono state 30 ...

Migranti - la Nave Diciotti a Pozzallo : sbarcate 509 persone - molte le donne incinte : Nella notte tra martedì e mercoledì sono sbarcati a Pozzallo i 509 Migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Sbarcati...

Pozzallo - sbarcati i 509 migranti a bordo della Nave Diciotti : Pozzallo, sbarcati i 509 migranti a bordo della nave Diciotti Sono iniziate nella notte le operazioni di sbarco delle persone salvate in mare che si trovavano sull’imbarcazione della Guardia Costiera in navigazione da 7 giorni. Le prime a scendere sono state 30 donne incinte. A bordo anche i 42 superstiti salvati dalla ...

Ragusa - la Nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo : 509 migranti sbarcati : Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati Continua a leggere L'articolo Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati proviene da NewsGo.

Ragusa - la Nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo : 509 migranti sbarcati : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Le prime a scendere sono state 30 ...

MIGRANTI - Nave Diciotti ARRIVATA A POZZALLO/ 519 profughi - arrivo festeggiato con un canto liberatorio : MIGRANTI, la NAVE DICIOTTI in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:53:00 GMT)

Migranti - Nave Diciotti verso Pozzallo : 519 a bordo - anche un morto | : L'imbarcazione della Guardia costiera trasporta centinaia di persone salvate in sette diversi interventi. L'approdo in Sicilia è previsto per la tarda serata ma non è escluso che lo sbarco a terra ...

Migranti - a Pozzallo arriva la Nave Diciotti con 519 profughi a bordo : Sono in tutto 519 i Migranti su nave Diciotti della Guardia costiera salvate in sette interventi in mare, e un cadavere. L'approdo è previsto per le 21 circa a Pozzallo, nel ragusano. A bordo della ...

Migranti - Nave Diciotti verso Pozzallo/ 519 profughi - Sindaco : "non abbiamo fatto un bella figura" : Migranti, la Nave Diciotti in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 20:41:00 GMT)

Migranti - Nave Diciotti verso Pozzallo/ Ok di Salvini : 519 migranti e un cadavere - arrivo previsto per le 22 : migranti, la nave Diciotti in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Nave Diciotti da due giorni in stallo con 523 migranti : “Aspettiamo indicazioni da Roma” : Da due giorni la Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana naviga senza meta nel Mediterraneo con un carico di 523 migranti. La situazione è di stallo in attesa che da Roma arrivi l’indicazione di un porto dove poter sbarcare le persone soccorse. Diciotti è la stessa Nave su cui la Nave militare americana Trenton aveva trasbordato domenica 42 m...

MIGRANTI - Nave Diciotti VERSO POZZALLO/ Via libera di Salvini : 519 migranti e un cadavere a bordo : migranti, la NAVE DICIOTTI in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:25:00 GMT)

La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo. Sbarco di 519 migranti in serata : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

Migranti la Nave Diciotti verso Pozzallo con 519 persone a bordo : Infine l'associazione europea degli armatori navali , Ecsa, ha criticato la politica dell'Italia di chiusura dei porti: «Siamo allarmati dal fatto che l'Italia abbia rifiutato sbarchi per ragioni ...