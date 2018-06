Nautica | Ferretti Yachts a Venezia celebra 50 anni di attività

liberoquotidiano

: A VENEZIA LE CELEBRAZIONI PER IL 50°ANNIVERSARIO DI FERRETTI YACHTS - MegaSuperLarge : A VENEZIA LE CELEBRAZIONI PER IL 50°ANNIVERSARIO DI FERRETTI YACHTS - MegaSuperLarge : INGEMAR PER I 50 ANNI DI FERRETTI YACHTS A VENEZIA - 69conigli : L'amministratore di Ferretti Group: «Un salone della nautica di lusso all'Arsenale? Perché no...» -

(Di mercoledì 20 giugno 2018), 20 giu. (AdnKronos) -Group ha sceltocome luogo dellezioni per il 50°versario di, in programma tra Piazza San Marco e l’Arsenale dal 22 al 24 giugno 2018. Un appuntamento molto speciale per il Gruppoche festeggerà il 50°versario