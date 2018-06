Napoli | qua le mani | Meret o Areola?

Calciomercato Napoli - De Laurentiis dà spettacolo : 5 super colpi per Carlo Ancelotti - sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Calciomercato Napoli – Alla fine l’attaccante Mertens potrebbe rimanere al Napoli, è infatti scaduta ieri sera la clausola rescissoria del belga, adesso i club dovranno trattare con gli azzurri per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Si continua a cercare un portiere da regalare al tecnico Carlo Ancelotti, il nome in pole è sicuramente quello di Areola, al momento c’è il muro del Psg ma la situazione potrebbe cambiare ...

Verdi al Napoli / Ufficiale : Il calciatore firma e posa con De Laurentiis "Cinquanta sfumature di..." : Verdi al Napoli, Ufficiale: il calciatore passa dal Bologna agli azzurri. Arriva la firma e la foto di rito insieme al Presidente Aurelio De Laurentiis. ''Cinquanta sfumature di..."(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Aquarius - sindaci di Napoli e Palermo : “I nostri porti sono aperti”. Le opposizioni contro Salvini : “È l’olio di ricino 2018” : L’annuncio di Matteo Salvini sbandierato su Twitter con l’hashtag #chiudiamoiporti e la sua foto che per il leader di Leu, Pietro Grasso, è “olio di ricino su tela 2018”. I “gravi rischi umanitari” che si corrono con la decisione di rifiutare l’attracco della Aquarius sui quali insiste il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, che invita il premier Giuseppe Conte ad assumere ...

Comunali - a Qualiano (Napoli) compravendita di voti per 30 euro o per un buono per tre colazioni : 9 denunciati : Un compenso dai 30 ai 50 euro per “conquistare” voti. Per questo 7 persone sono state denunciate a Qualiano, in provincia di Napoli, dove sono in corso le elezioni amministrative. I carabinieri contestano il reato di associazione a delinquere finalizzata a promettere denaro o utilità varie per conseguire vantaggi elettorali. Tutte le persone denunciate sono residenti in case popolari nel Comune alle porte di Napoli. Tra gli ...

De Magistris : "Nave Aquarius venga al porto di Napoli" : "Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli". E' il tweet del sindaco di Napoli Luigi de Magistris in ...

Pino è... il pubblico che canta allo Stadio San Paolo di Napoli (al termine delle quasi cinque ore di concerto) : Si è svolto il concerto evento "Pino è" che ha visto, radunati sul palco, una marea di cantanti e attori pronti ad omaggiare e ricordare il celebre cantautore napoletano. Sulla carta, poteva assumere il significato assoluto di celebrazione ed evento, con commozione palpabile ma il risultato, ahimè, ha avuto momenti altalenanti fra loro.Partiamo da un punto chiave principale: cantare Pino Daniele è difficile, quasi impossibile. Le sue canzoni ...

Napoli choc - vandalizzata l'opera in memoria di Pino Daniele ai Quartieri Spagnoli : L'immagine di Pino Daniele con la sua chitarra e i versi di 'A me me piace 'o blues' da questa mattina non danno più il benvenuto a cittadinie turisti a Vico Due Porte a Toledo, all'inizio dei ...

#pizzaUnesco al Napoli Pizza Village 2018 - Pecoraro Scanio : “Serve impegno per tutelare la tradizione e la qualità” : Dopo lo straordinario percorso della mobilitazione mondiale promossa dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio che, con oltre 2 milioni di firme da più di 100 Paesi, ha favorito l’iscrizione dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, #PizzaUnesco torna dall’1 al 10 giugno al Napoli Pizza Village 2018 ...

Calciomercato Napoli - Vidal : 'Valuto offerte con calma - ma cambio solo per qualcosa di meglio' : Potrebbe essere tra i volti principali della prossima sessione di mercato Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco con contratto in scadenza tra un anno. Il cileno sta valutando il suo futuro, ...

Napoli città della poesia : a San Domenico Maggiore quattro giorni di versi e musica : “CUT, il container di poesia e musica”, si svolgerà a Napoli dal 31 maggio al 3 giugno nelle splendide sale del complesso di San Domenico Maggiore ed è un progetto unico nel suo genere che vede la città di Napoli per 4 giorni contenitore contemporaneo di poesia e musica, due arti che si vanno a mescolare negli 8 appuntamenti che vedono protagonisti nazionali ed internazionali interpretarle.Continua a leggere

Napoli : scontro tra centauri nei Quartieri Spagnoli : Grave incidente a Napoli la scorsa notte. Uno scontro tra scooter ha coinvolto diverse persone, tra cui un giovane che ha perso la vita dopo essere stato trasportato in ospedale. Come riferisce il quotidiano il Messaggero, le forze dell’ordine stanno indagando per capire la dinamica dell’accaduto oltre ad essere intervenute dopo che centinaia di persone hanno circondato l’ospedale. Pedone ...