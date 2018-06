Nainggolan all' Inter Ultime notizie | alla Roma Santon | Zaniolo e 24 milioni

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - Zaniolo e Santon le contropartite tecniche per la Roma (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:18:00 GMT)

Calciomercato serie A - le trattative. Nainggolan : le cifre in ballo : La Roma è pronta a cedere Nainggolan all'Inter e accogliere Javier Pastore dal Paris Saint Germain. I nerazzurri seguono pure Zappacosta del Chelesea. Napoli: avanti tutta per Areola

Nainggolan all'Inter / Calciomercato - il retroscena su Spalletti e le sue telefonate (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:41:00 GMT)

Nainggolan : 'Ci vediamo a Milano'. Il post - la smentita - il giallo : ROMA - Un pranzo con gli amici, una partita a paddle nel circolo preferito affacciato sul Tevere, poco lontano dallo stadio dove i tifosi della Roma l'hanno applaudito per 4 anni. Prima però Radja ...

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - l'affare si chiude dopo il 30 giugno? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:56:00 GMT)

Roma - Nainggolan sbotta sui social : 'Io all'inter? Ca...' : Spontaneo e impulsivo, i tifosi della Roma negli ultimi 4 anni e mezzo hanno imparato a conoscere e ad amare Radja Nainggolan che sta vivendo un'estate tormentata tra la mancata convocazione al ...

Nainggolan ALL'INTER/ Calciomercato - il ninja smentisce il "ci vediamo a Milano" : tutte c... (Ultime notizie) : Radja NAINGGOLAN è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 19:47:00 GMT)

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - il ninja conferma l'affare : "Ci vediamo a Milano" (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:47:00 GMT)

Inter : Spalletti chiama Nainggolan - possibile trattativa con la Roma (RUMORS) : L’Inter pare intenzionata a volere portare a Milano Radja Nainggolan della Roma. La decisione probabilmente é frutto delle complicazioni nell’affare Rafinha, sempre più difficile da strappare al Barcellona. La strada sembra tortuosa per via delle richieste dei blaugrana ed è proprio per questo che potrebbero aprirsi le porte per arrivare al sogno di Luciano Spalletti. L’Inter tentera' fino alla fine di trattenere Rafinha, ma nel caso la ...

Nainggolan ALL'INTER/ Calciomercato - nuovi contatti ma c'è un problema (Ultime notizie) : Radja NAINGGOLAN è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:30:00 GMT)

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - operazione con la Roma divisa in due parti? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:55:00 GMT)

L’Inter alza l’offerta per Nainggolan - adesso ci siamo : pronto anche il numero “alla Zamorano” : Inter, l’arrivo di Nainggolan dalla Roma sembra essere sempre più vicino, il Ninja pensa già al numero di maglia da indossare in nerazzurro L’Inter ha un obiettivo mai negato, in questo calciomercato, vale a dire quello di arrivare ad acquistare Nainggolan dalla Roma. Il calciatore è stato caldamente richiesto da mister Spalletti e la società nerazzurra sta facendo di tutto per accaparrarsi il belga. L’offerta alla Roma è stata ...

Inter - assalto a Nainggolan : 35 milioni alla Roma : Il belga si avvicina ai nerazzurri, accordo anche sull'ingaggio. Non c'è accordo per Nagatomo al Gala

Inter - nuova offerta alla Roma per Nainggolan : 26 milioni più Pinamonti (RUMORS) : Radja Nainggolan continua ad essere l'obiettivo numero uno di questa sessione di Calciomercato dell'Inter. La trattativa, inoltre, sembra anche ben avviata visto che il patron della Roma, James Pallotta, fuori una nota pizzeria di Napoli si è lasciato sfuggire un Nainggolan andra' all'Inter, oltre a sottolineare come ci sia una trattativa per la cessione del portiere brasiliano, Alisson Becker, al Real Madrid, come riportato dal portale ...