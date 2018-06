Municipio I | rimossa edicola in piazza di Porta San Lorenzo

romadailynews

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Alfonsi: primo passo necessario per l’avvio di un progetto di messa in sicurezza del sito archeologico Roma – Stamattina l’Unità tecnica del Iè intervenuta per la rimozione dell’didiSan. Un manufatto in disuso collocato proprio a ridosso delle Mura Aureliane, in una parte dellautilizzata come rifugio notturno da parte di persone senza fissa dimora. Di seguito le parole di Sabrina Alfonsi, presidente del I“L’intervento di oggi è soltanto il primo passo necessario per l’avvio di un progetto di messa in sicurezza del sito archeologico e dell’area antistante. Che va incontro anche alle richieste fatte in tal senso dai cittadini residenti nella zona”. “Di giorno l’area viene utilizzata come parcheggio non regolamentato -prosegue-. Nelle ore serali e notturne è stata ...