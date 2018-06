ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Mps, Consob impone sanzioni da 2,3 milioni di euro per operazioni su derivati - Bujar92172720 : RT @fattoquotidiano: Mps, Consob impone sanzioni da 2,3 milioni di euro per operazioni su derivati - italianaradio1 : Monte dei Paschi di Siena e i suoi ex vertici, il gruppo Nomura, la tedesca Deutsche Bank e i rispettivi banchieri… - italianaradio1 : Mps, Consob impone sanzioni da 2,3 milioni di euro per operazioni su derivati -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Monte dei Paschi di Siena e i suoi ex vertici, il gruppo Nomura, la tedesca Deutsche Bank e i rispettivi banchieri d’affari. Tutti coinvolti nelleda 2,3ditotali disposte da. Nel mirino dell’autorità per la vigilanza dei mercati finanziari, infatti, ci sono lesuiAlexandria e Santorini, avviate a metà anni 2000 e fra le principali cause dei buchi in bilancio dell’istituto senese. Proprio per la gestione dei duesono stati assolti in appello dalla procura di Firenze gli ex vertici di Mps Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassarri. In attesa della sentenza della Cassazione,ha emesso le sue: nel bollettino dell’autorità di vigilanza, infatti, si legge che l’ex presidente del cda di Monte Paschi Mussari dovrà pagare 200miladi multa, stessa cifra per Vigni, mentre a ...