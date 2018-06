Morte XXXTentacion | tutta la verità sconvolgente sull’omicidio del rapper

Morte XXXTentacion - dopo tante ipotesi - svelato il motivo choc dell’omicidio. Inutile aggiungere altro : “Muoiono tutti nei loro incubi”, Everybody dies in their nightmares, si chiamava così uno dei primi successi di XXXTentacion , il can tante rap ventenne ucciso lunedì 18 giugno a Miami davanti a un rivenditore di motocliclette. Il ragazzo è stato colpito da alcuni spari ed è morto. A nulla sono serviti i soccorsi che sono accorsi sul posto tempestivamente: XXXTentacion è morto. Il decesso è stato annunciato dal Dipartimento dello ...

Axos critica Dikele per le polemiche dopo la Morte di XXXTentacion : 'Populismo schifoso' : La notizia della morte del rapper americano XXXTentacion, avvenuta la scorsa notte nelle vicinanze di Miami in to alle ferite riportate dopo uno scontro a fuoco, in queste ultime ore sta monopolizzando le cronache mondiali. Il giovanissimo artista, infatti – aveva solo 20 anni – godeva ormai di ampia popolarita', anche sui social media, a livello globale. In Italia, come spesso accade, il cordoglio collettivo è stato parzialmente soppiantato da ...