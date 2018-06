Monza | uomo minaccia di darsi fuoco all' ospedale San Gerardo | pronto soccorso chiuso per

Monza - uomo barricato a pronto soccorso : 21.16 Un uomo si è barricato nel pronto soccorso del San Gerardo di Monza, dopo essersi cosparso di benzina, tenendo in mano un accendino. Da quanto si apprende con lui ci sarebbero medici e infermieri. Il dirigente del Commissariato di Monza sta trattando per convincerlo a consegnare l'accendino. L'uomo, sarebbe compagno o l'ex di una donna che lavora come inserviente al San Gerardo, e si sarebbe reso protagonista altre volte, non in ...

Monza - uomo si barrica nel pronto soccorso e si cosparge di benzina : bloccato dalle forze dell'ordine : Per una decina di minuti ha tenuto in scacco medici e infermieri. All'origine della protesta la separazione della moglie

Monza : assalto alla farmacia comunale - uomo in fuga con l'incasso : SI è presentato con il volto coperto e una presunta pistola in mano: così ha intimato al personale della farmacia comunale di consegnare l'incasso. È successo nella mattina di sabato 5 maggio in via ...

Monza : morto uomo investito da treno : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - E' deceduto l'uomo investito stamane da un treno nei pressi del passaggio a livello di via Emilio Osculati, a Monza. Si tratta di un 67enne residente nel capoluogo brianzolo. Agli investigatori della Polfer, il macchinista del treno ha dichiarato di aver visto l'uomo ste