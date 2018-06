Mondiali volley | presentata la gara di apertura

Mondiali volley - presentata gara apertura : ANSA, - ROMA, 20 GIU - È stata presentata stamattina a Roma Italia-Giappone, partita inaugurale del Mondiale di pallavolo maschile, che si svolgerà al Foro Italico 9 settembre. Alla conferenza, voluta ...

Volley : Mondiali 2018 - sold out per Italia-Giappone del 9 settembre : Il vice direttore di Rai Sport Jacopo Volpi ha ribadito l'impegno dell'azienda nella produzione e nella trasmissione in diretta delle immagini del prossimo Mondiale. Non è stata certo scelta a caso ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia esplode e cresce - mina vagante ai Mondiali. Egonu star - rivelazione Pietrini e gioco scoppiettante : L’Italia può essere la grande mina vagante ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Questo è il verdetto più importante che ci ha lasciato la Nations League: le azzurre possono assolutamente rivestire un ruolo da protagoniste durante la rassegna iridata che si disputerà in Giappone a ottobre, hanno tutte le carte in regola per esprimersi ai massimi livelli e togliersi delle soddisfazioni anche perché non hanno quasi nulla da invidiare alle ...

Beach volley - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra Mondiali e tornei - lotta per 48 posti : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Beach volley. Nella capitale giapponese si assegneranno 2 titoli, uno per sesso. Vediamo nel dettaglio tutti i criteri imposti, ricordando che ci saranno a disposizione 96 posti in totale (48 squadre, equamente divise per sesso). QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi DI Tokyo 2020: Ai Giochi partecipano 24 coppie maschili e 24 ...

Volley - Ofelia Malinov : “Italia - ai Mondiali per stupire. Voglio riprendermi tutto. Che intesa con Egonu” : Ofelia Malinov si sta preparando per una ricca estate con la Nazionale Italiana di Volley, ricoprirà il ruolo di palleggiatrice titolare e dovrà trascinare le compagne verso grandi traguardi: la Nations League e soprattutto il Mondiale in Giappone sono nel mirino. La 22enne, reduce da una buona annata con Bergamo e pronta a vestire la casacca di Scandicci, vuole riprendersi quello che le è stato tolto lo scorso anno a causa dell’infortunio ...

Volley - Chicco Blengini : “Zaytsev e Juantorena subito in campo in Nations League. Il ruolo dello Zar? Per il bene della squadra. Pronti ai Mondiali” : Oggi è stata presentata la stagione delle Nazionali Italiane di Volley: sarà un’estate lunghissima che incomincerà con la Nations League e che culminerà con i Mondiali. Chicco Blengini, CT della squadra maschile, ha fatto un punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti: “Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena – ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport – saranno subito in campo. Questa è stata una ...

Volley - la nuova Italia tra grandi ritorni - assenze di lusso e novità brillanti. Gli azzurri verso Mondiali e Nations League : Sono tante le novità nella nuova Italia targata Chicco Blengini. Le prime convocazioni stagionali in vista della Nations League ci hanno regalato alcune importanti sorprese, grandi ritorni e assenze importanti. grandi ritorni – Spiccano naturalmente i come-back di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, assenti dalla Finale delle Olimpiadi di Rio 2016. Lo Zar era rimasto escluso lo scorso anno a causa del noto caso scarpe mentre la ...

Volley - l’Italia riabbraccia Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena : lo Zar e la Pantera - matrimonio azzurro. Si vola ai Mondiali! : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, vuoi per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations ...

Volley - Chicco Blengini spiega le convocazioni : “Obiettivo Mondiali. Nations League ottimo test ma farò rotazioni” : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha reso nota la prima lista per la Nations League che scatterà a fine maggio. Il coach piemontesi ha convocato 26 azzurri, poi dovrà ridurre il gruppo 21 atleti: il nuovo torneo prevede 5 weekend di gare con 15 partite complessive in giro per tutto il mondo, al termine poi inizierà la preparazione per i Mondiali casalinghi. Queste le prime parole rilasciate da Chicco Blengini alla ...

Volley - Matteo Piano si deve operare al tendine d’Achille. Addio Mondiali per il centrale - atteso un lungo stop : Matteo Piano si dovrà operare al tendine d’Achille. Il centrale di Asti, reduce da una discreta stagione a Milano, è atteso da un nuovo intervento chirurgico che sicuramente lo terrà fuori a lungo: quasi certamente non lo vedremo ai Mondiali casalinghi e all’Italia mancherà una pedina importanza che negli ultimi anni era sempre stato titolare in Nazionale. Questo il suo lungo post commovente postato su Instagram con la bella storia ...