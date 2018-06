Mondiali Russia 2018 | Il rimpallo Di Diego Costa vale il successo contro un coriaceo

Mondiali Russia 2018 – Mohammadi ma che fai? La rimessa laterale con capriola è un fallimento : figuraccia in mondovisione [VIDEO] : Milad Mohammadi ha deciso di diventare protagonista di Iran-Spagna… ma in negativo! La rimessa (con capriola) del difensore iraniano è un fallimento in mondovisione Nei concitati minuti finali di Iran-Spagna, con la formazione iberica in vantaggio di un gol, la tensione si taglia a fette. L’Iran si riversa tutto in avanti, provando a giocarsi il tutto per tutto: del resto basta una sola giocata per cambiare l’esito di una ...

Mondiali 2018 : Uruguay come la Russia ai quarti - Uruguay-Arabia Saudita 1-0 : La selezione dell'Uruguay ha vinto la partita di oggi del girone A contro l'Arabia Saudita. La Celeste si è aggiudicata il match con un gol di Luis Suarez al 23 del primo tempo. Grazie a questo gol l'...

Mondiali Russia 2018 - alcol vietato allo stadio : i colombiani lo nascondono nel binocolo : L'alcol fa vedere doppio ma, in questo caso, i tifosi colombiani ci hanno visto lungo. Per aggirare il divieto di portare bevande alcoliche allo stadio, alcuni sostenitori della Colombia hanno trovato ...

Qualificate agli ottavi dei Mondiali 2018/ Russia e Uruguay avanti - l'Egitto di Salah è già fuori : Qualificate agli ottavi dei Mondiali 2018, Russia e Uruguay sono le prime due squadra ad andare avanti. Delude ed esce a zero punti l'Egitto di Momo Salah data da tutti come outsider.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:07:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Sampaoli : 'Pavon? Potenziale enorme'. Higuain-Dybala verso l'esclusione : Il mezzo passo falso con nella gara d'esordio contro l'Islanda, Argentina fermata sull'1-1 con Leo Messi protagonista in negativo per via di un calcio di rigore sbagliato. Al centro delle critiche per ...

Mondiali Russia 2018 : l’Uruguay vince ma non convince. 1-0 all’Arabia Saudita timbrato Suarez - ufficiali gli ottavi : Arrivano le prime due ufficialità dal Girone A dei Mondiali di calcio 2018: Uruguay e Russia sono ufficialmente qualificate agli ottavi di finale. Le due compagini, entrambe a quota sei punti, andranno a giocarsi la prima piazza nel raggruppamento nello scontro diretto che si disputerà il prossimo 25 giugno. La Celeste oggi non ha convinto, ma è riuscita ad imporsi nella seconda partita della sua manifestazione iridata per 1-0 contro ...

Mondiali 2018 Russia - l'Uruguay ha 4 stelle sulla maglia per le due Olimpiadi vinte nel 1924 e nel 1928 : Quell'edizioni furono disputate in anticipo rispetto al primo storico Mondiale, disputato proprio nel Paese sudamericano, e considerati quasi alla pari dei successivi Campionati del Mondo, tanto che ...

Mondiali 2018 Russia - Neymar si allena in gruppo : il Brasile sorride : La grande paura sembra ormai essere superata: in vista della sfida contro il Costa Rica in programma venerdì prossimo alle ore 14, il Brasile potrà nuovamente contare su Neymar . Il talento del Paris ...

Mondiali Russia 2018 – Van Der Vaart e quel retroscena su Kane : “faceva cagare - non sapeva stoppare la palla…” : Rafa Van Der Vaart ha svelato un curioso retroscena su Harry Kane: durante i primi allenamenti al Tottenham, il bomber inglese era irriconoscibile Nonostante l’inizio alquanto incerto contro la Tunisia, l’Inghilterra sa di poter contare su Harry Kane. Proprio grazie alla doppietta dell’attaccante del Tottenham la nazionale dei Tre Leoni è riuscita a protare a casa 3 punti importanti all’esordio nel Mondiale. Eppure, Kane ...

Mondiali Russia 2018 - Lewandowski sconfitto : la sua dolce metà lo consola in campo : Dopo il ko all'esordio Mondiale contro il Senegal, l'attaccante del Bayern Monaco è sembrato sconsolato: a tirargli su il morale ci ha pensato la sua bella Anna Mondiali, LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

Mondiali Russia 2018 - il Brasile può sorridere : Neymar si allena regolarmente : Neymar si allena regolarmente con i compagni, il Brasile potrà contare sul suo fenomeno anche nelle prossime partite del girone Neymar è tornato ad allenarsi con il Brasile. La stella verdeoro, che ieri aveva abbandonato la seduta in anticipo a causa di un problema alla caviglia, sembra aver superato l’infortunio. Il 26enne attaccante del Psg ha partecipato regolarmente a tutte le esercitazioni, durante la sessione a porte chiuse nel ...