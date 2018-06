Mondiali Russia 2018 | allarme birra a Mosca | scorte in esaurimento

Mondiali 2018 Russia - la madre di Messi : 'Leo ha pianto per le critiche. Sogna la Coppa' : C'è amarezza per non essere partiti vincendo, perchè questo aiuta sempre, ma manteniamo la stessa fiducia", le parole del fenomeno del Barcellona finito al centro delle critiche di tutto il mondo. ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Troppa richiesta - Russia 2018 rischia di rimanere senza… birra! Il clamoroso allarme lanciato ai Mondiali : Come sarebbe un Mondiale senza birra? Un’ipotesi che potrebbe diventare realtà in Russia 2018 I Mondiali di Russia 2018 sono ancora alle prime battute della competizione iridata. Il percorso che ci porterà alla finale del 15 luglio è ancora lungo, ma sorge un grave problema in Russia. I proprietari dei bar lanciano un allarme che inquieta i tifosi: “stiamo finendo la birra“. Un annuncio che spiazza, ma che è motivato dalla ...

Mondiali Russia 2018 - il Marocco domina - ma vince il Portogallo : Cristiano Ronaldo ‘salvatore’ della patria : Cristiano Ronaldo segna ancora, regalando la prima vittoria a Russia 2018 al suo Portogallo che però stenta ad esprimersi Un Portogallo in notevole difficoltà, quello visto oggi contro il Marocco, tirato fuori dai guai solo dal solito Cristiano Ronaldo. Il fenomeno del Real Madrid, ha portato in vantaggio i suoi con un colpo di testa preciso, ma da quel momento in poi il Marocco ha letteralmente dominato. Diverse le occasioni per la Nazionale ...

Mondiali Russia 2018 - in Iran si fa la storia : le donne potranno assistere al match contro la Spagna : Le donne potranno assistere alla trasmissione in diretta di Iran-Spagna dalla zona per le famiglie negli stadi Azadi e Takhti a Teheran Le autorità Iraniane permetteranno alle donne di vedere la partita Iran-Spagna nelle zone adibite per i tifosi nel Paese. Lo ferisce l’agenzia locale ISNA, precisando che il permesso sarà valido solo per il match di mercoledì. Alle donne non era stato permesso di accedere alle aree riservate ai tifosi per ...

Mondiali Russia 2018 - Iran vs Spagna : ecco come vederla stasera in TV in chiaro o in diretta Streaming : Le Furie Rosse di Sergio Ramos devono per forza portare a casa la vittoria dopo il pareggio con il Portogallo.

Mondiali Russia 2018 - Hierro : “dimenticare il Portogallo” : “Dobbiamo dimenticare l’esibizione contro il Portogallo, altrimenti rischiamo. Non possiamo vincere su quello che abbiamo fatto, malgrado la buona prestazione. L’Iran? Conosciamo bene le capacità del ct Queiroz, ha fatto un lavoro fantastico negli ultimi sette anni: ha per le mani una squadra solida, che si sa adattare e ha segnato 37 gol nelle ultime 19 partite”. Fernando Hierro presenta così la partita della Spagna ...

Mondiali Russia 2018 - è già record di autogol : eguagliato il primato di Brasile 2014 : Il Mondiale di Russia è già entrato nella storia, ma lo ha fatto dalla porta sbagliata. L'edizione del 2018 ha già fatto registrare un record: quello legato al numero di autoreti. Sono già cinque, e ...

Mondiali 2018 - la Russia già pensa all’Uruguay : “L’Uruguay? E’ una squadra su un livello completamente differente. Bisogna scegliere la tattica e i giocatori giusti per avere successo”. Lo ha detto il ct russo Stanislav Cherchesov dopo la vittoria contro l’Egitto per 3-1, che ha praticamente aperto le porte agli ottavi alla nazionale di casa. Il ct ha aggiunto che la nazionale non si concederà neanche un giorno di riposo e inizierà subito a prepararsi per la ...

Mondiali 2018 Russia - i tifosi di Senegal e Giappone raccolgono la spazzatura dello stadio : FOTO : I sostenitori di Giappone e Senegal, dopo che le loro Nazionali hanno raccolto un sorprendente successo nella gara d'esordio del girone che li vede entrambe coinvolte, non hanno perso troppo tempo nei ...

Russia 2018 : Cuper lascerà l’Egitto dopo i Mondiali : Il ct dell’Egitto Héctor Cúper lascerà la nazionale dopo la conclusione dei Mondiali. Lo riportano i media Russi. La federazione calcistica egiziana ha deciso di non rinnovare il contratto al tecnico argentino dopo la conclusione dei Mondiali in Russia. La decisione è stata resa nota dopo la partita Russia-Egitto, terminata 3-1 in favore della nazionale di casa. La sconfitta ieri, sommata a quella subita contro l’Uruguay del 15 ...

Mondiali - il vice ministro soddisfatto per la Russia : “Non ci dobbiamo vergognare della nostra squadra: questo è ciò che conta!”. Lo ha detto il vice-primo ministro russo Vitaly Mutko, congratulandosi per la vittoria della Russia sull’Egitto, con la quale la nazionale di casa si è qualificata per gli ottavi. Lo riportano i media russi. “Il ct Cherchesov – ha poi aggiunto – ha raggiunto l’obiettivo più importante in questi Mondiali: creare una ...