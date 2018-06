: #Mondiali2018 #WorldCup Gol!!!!! RONALDO!!! Portogallo in vantaggio!!! #PortogalloMarocco 1-0 #PORMAR #POR #MAR ? [… - repubblica : #Mondiali2018 #WorldCup Gol!!!!! RONALDO!!! Portogallo in vantaggio!!! #PortogalloMarocco 1-0 #PORMAR #POR #MAR ? [… - Sport_Mediaset : #PortogalloMarocco 1-0, fine primo tempo: dopo 45' il #Portogallo conduce grazie alla rete firmata… - Gazzetta_it : #WorldCup #Russia2018 #por - #MAR 1-0, Ronaldo-gol elimina il Marocco -

A Mosca, ilpiega 1-0 ile si porta in testa al girone B, ipotecando il passaggio agli ottavi. Sblocca subito Ronaldo che in tuffo di testa batte l'incolpevole El Kajou (4') Lo stesso CR7 e Guedes falliscono in contropiede il raddoppio. Proteste dei Leoni dell'Atlante per due situazioni contestate in area di rigore. Nella ripresa parte forte ilche sfiora il pari con Belhanda (bravo Rui Patricio).Insiste la squadra di Renard,lusitani in grande sofferenza, ma riescono a condurre in porto la prima vittoria.(Di mercoledì 20 giugno 2018)