Mondiali | Neur | “la Germania si rialzerà”

(Di mercoledì 20 giugno 2018) “Siamo convinti di poter vincere le prossime due partite e di poterci qualificare”. Parola di Manuel Neuer che chiama laa darsi la scossa dopo il ko con il Messico nella prima partita deiin Russia. ”Abbiamo letto e sentito molte critiche – aggiunge il portiere dellacampione in carica – noi siamo i primi a essere delusi e arrabbiati. Ci siamo confrontati, detti tutto. Abbiamo tanta qualità nel gruppo per poterci rialzare. Dobbiamo dimostrare di non aver perso i nostri punti di forza, quelli che ci hanno reso così forti”. L'articolo: “lasi rialzerà” CalcioWeb.