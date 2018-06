Mondiali | la Fifa promuove gli arbitri

Mondiali - "tutti pazzi per il Var" : per la Fifa è un vero successo : Fino ad ora tanti pro e nessun contro. Le polemiche che il Var ha suscitato in serie A sono un lontano ricordo. Ai Mondiali in corso in Russia, il supporto tecnologico ha permesso di ridurre drasticamente gli errori e di...

Fifa 18 : oggi l'annuncio del Team of the Matchday n°1 - dedicato ai Mondiali Russia 2018

Mondiali Russia 2018 - la Fifa traccia un primo bilancio del Var : “decisamente positivo” : Mondiali Russia 2018, il Var convince la Fifa, l’applicazione della tecnologia ha risolto diversi problemi in queste prime giornate La Fifa si dice “estremamente soddisfatta” del debutto della Var ai Mondiali e più in generale del livello fin qui espresso dagli arbitri in Russia. La federazione internazionale fa il punto della situazione dopo il primo ciclo di partite della prima giornata della fase a gironi. “La Fifa è ...

Mondiali 2018 - occhio a cosa postate sui social media : Fifa vi guarda e vi fa cancellare : Il pallone dei Mondiali 2018 (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images) Voglia di riprendere il gol di Coutinho che regala una speranza al Brasile, ma poi no? Meglio farsela passare. Nessun meme sui Mondiali che arrivi da una ripresa dello schermo del televisore: il Var in questo caso si chiama Fifa, ed è pronta a frenare ogni entusiasmo da tifoso segnalando a Twitter (e si presume, alle altre piattaforme social) ogni violazione del ...

Mondiali Russia 2018 - niente da fare per Pogba : per la FIFA è autogol di Behich il 2-1 di Francia-Australia : La FIFA ha deciso di non assegnare il gol a Pogba, il 2-1 di Francia-Australia è stato giudicato come autorete di Behich La FIFA non ha assegnato a Paul Pogba la paternità del gol che ha permesso alla Francia di battere per 2-1 l’Australia nel match di esordio ai Mondiali di Russia dei transalpini. Il gol realizzato all’81’, con la palla deviata da un giocatore australiano finita sulla traversa e poi rimbalzata oltre la linea ...

Fifa 18 World Cup : le soluzioni delle Sfide Creazione Rosa dedicate ai Mondiali!

Mondiali Russia 2018 - attesa la presenza di Sepp Blatter : l’ex presidente Fifa invitato da Putin : Il presidente russo Putin ha invitato Sepp Blatter in Russia per assistere ad un match dei Mondiali L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, accetterà l’invito del presidente del Cremlino, Vladimir Putin, e parteciperà alla Coppa del Mondo in Russia, nella seconda settimana del torneo, secondo quanto riferito un portavoce alla dpa. Martedì lo svizzero 82enne ha in programma di recarsi a Mosca, ha spiegato il portavoce dell’ex ...

Fifa 18 World Cup : le soluzioni delle Sfide Creazione Rosa dedicate ai Mondiali!

Mai Dire Mondiali Fifa : la sigla (video) : Il calcio d'inizio l'ha dato anche la Gialappa's Band che con Mai Dire Mondiali con il loro racconto mai banale, divertente e divertito, probabilmente, saranno la vera nota positiva di un Mondiale di calcio orfano della sua Nazionale Italiana. Per Mediaset Extra (canale 34 DTT) e Radio 105 commenteranno circa 30 delle 64 partite in programma per Russia 2018.Ogni Diretta del trio composto da Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto ...

Fifa - 400 milioni in premi per i Mondiali : ecco quanto incasserà chi alzerà la coppa : La Fifa ha reso note le cifre dei contributi economici alle squadre che parteciperanno ai Mondiali 2018. L'articolo Fifa, 400 milioni in premi per i Mondiali: ecco quanto incasserà chi alzerà la coppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali - un business da 6 - 1 miliardi di ricavi per la Fifa : Non ci sarà l'Italia, ma il business dei Mondiali certo non si ferma: giro d'affari in crescita in Russia. L'articolo Mondiali, un business da 6,1 miliardi di ricavi per la Fifa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Fifa 2026 - DOVE SI GIOCANO?/ Terza volta per il Messico - per gli Usa la seconda - Canada all'esordio : MONDIALI 2026, DOVE si GIOCANO? La FIFA assegna in MONDIALI a Usa, Canada, Messico, per la prima volta nella storia a 3 stati! Sarà anche il primo Campionato del Mondo a 48 squadre(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 00:37:00 GMT)

Mondiali : Fifa - Infantino si ricandida : ANSA, - MOSCA 13 GIU - Gianni Infantino ha annunciato la sua ricandidatura alla presidenza della Fifa in vista delle elezioni che si terranno il 5 giugno dell'anno prossimo a Parigi. Durante il ...

