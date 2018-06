Mondiali | Gruppo C | quote di Danimarca-Australia e Francia-Perù

Mondiali 2018 Russia - Neymar si allena in gruppo : il Brasile sorride : La grande paura sembra ormai essere superata: in vista della sfida contro il Costa Rica in programma venerdì prossimo alle ore 14, il Brasile potrà nuovamente contare su Neymar . Il talento del Paris ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Iran Spagna : De Gea per il riscatto. Quote - le novità live (Mondiali 2018 gruppo B) : PROBABILI FORMAZIONI Iran Spagna: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari verso la partita del girone B dei Mondiali 2018 (oggi 20 giugno)(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:04:00 GMT)

VIDEO/ Russia Egitto (3-1) : highlights e gol. Cuper : manca ancora una partita (Mondiali 2018 - gruppo A) : VIDEO Russia Egitto (risultato finale 3-1): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. Seconda vittoria per la nazionale padrona di casa, che di fatto blinda già gli ottavi(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:00:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Uruguay Arabia Saudita : la coppia celeste. Quote - novità live (Mondiali 2018 - gruppo A) : PROBABILI FORMAZIONI Uruguay Arabia Saudita: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali ai Mondiali 2018. Tabarez potrebbe operare un cambio nel suo centrocampo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:50:00 GMT)

Video/ Russia Egitto (3-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo A) : Video Russia Egitto (risultato finale 3-1): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. Seconda vittoria per la nazionale padrona di casa, che di fatto blinda già gli ottavi(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:42:00 GMT)

Probabili formazioni/ Uruguay Arabia Saudita : quote - le novità live (Mondiali 2018 - gruppo A) : Probabili formazioni Uruguay Arabia Saudita: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali ai Mondiali 2018. Tabarez potrebbe operare un cambio nel suo centrocampo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:04:00 GMT)

Probabili formazioni/ Iran Spagna : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 gruppo B) : Probabili formazioni Iran Spagna: quote, le ultime novità live su moduli e titolari verso la partita del girone B dei Mondiali 2018 (oggi 20 giugno)(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:33:00 GMT)

Probabili formazioni/ Portogallo Marocco : quote - le novità live (Mondiali 2018 - gruppo B) : Probabili formazioni Portogallo Marocco: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre ai Mondiali 2018. Fernando Santos potrebbe operare un paio di sostituzioni(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:17:00 GMT)

Video/ Colombia Giappone (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo H) : Video Colombia Giappone (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per i Mondiali 2018. Vittoria a sorpresa per gli asiatici, espulso Carlos Sanchez(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 03:04:00 GMT)

Video/ Polonia Senegal (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo H) : Video Polonia Senegal (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018 per il gruppo H. I Leoni della Teranga sorprendono e battono la naziona dell'Est Europa(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 03:02:00 GMT)

Polonia-Senegal - partita del Gruppo H dei Mondiali - è finita 1-2 : Il Senegal ha battuto 2-1 la Polonia nella seconda partita del Gruppo H dei Mondiali giocata oggi allo Spartak Stadium di Mosca. Il Senegal, alla sua seconda partecipazione a un Mondiale, è andato in vantaggio nel primo tempo con un The post Polonia-Senegal, partita del Gruppo H dei Mondiali, è finita 1-2 appeared first on Il Post.

PAGELLE/ Colombia Giappone (1-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 - gruppo H) : PAGELLE Colombia Giappone: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo nella sfida valida per la prima giornata del gruppo H dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:29:00 GMT)

Pagelle/ Colombia Giappone : i voti della partita (Mondiali 2018 - gruppo H - primo tempo) : Pagelle Colombia Giappone: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo nella sfida valida per la prima giornata del gruppo H dei Mondiali 2018(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:10:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Russia Egitto : quote - le ultime novità live. Il grande rientro (Mondiali 2018 gruppo A) : PROBABILI FORMAZIONI Russia Egitto: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita del girone A dei Mondiali 2018 (oggi 19 giugno)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:52:00 GMT)